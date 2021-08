ททท. กระตุ้นการท่องเที่ยวต่างชาติผ่านกีฬากอล์ฟ สร้างความเชื่อมั่น ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เตรียมจัดกิจกรรม “อะเมซิง ไทยแลนด์ เอ็กซ์แพท กอล์ฟ ทัวร์นาเมนท์ ซีรีย์ส 2020” ในวันพุธที่ 18 สิงหาคมนี้ ที่สนามกอล์ฟ บลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ในพื้นที่โครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ซึ่งมีความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมกอล์ฟและท่องเที่ยว โดยมีมาตรฐานสุขอนามัย SHA และ SHA Plus รับรอง โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 100 คนจากนโยบายของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดชาวต่างชาติที่ทำงานและพำนักในประเทศไทย (เอ็กซ์แพท) ให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กรมการท่องเที่ยว การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินกิจกรรมเพื่อกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องในปีที่แล้ว ได้แก่ กิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวสัมผัส "ปอดกรุงเทพฯ" และ วิถีท่องเที่ยวชุมชน ณ คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการn, กิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายของเชียงคานและเสน่ห์ของจังหวัดเลย และ กิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวล่องเรือไฟฟ้า คลองดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ล่าสุดกับกิจกรรม The Minister Cup 2021 ที่สนามอัลไพน์ กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเร็วๆ นี้ ททท. ร่วมกับ กกท. เตรียมจัดกิจกรรม อะเมซิง ไทยแลนด์ เอ็กซ์แพท กอล์ฟ ทัวร์นาเมนท์ ซีรีย์ส 2020 ณ สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ จ.ภูเก็ต ในวันพุธที่ 18 สิงหาคมนี้ เพื่อต่อยอดโครงการฯ ด้วยแพคเกจราคาพิเศษสำหรับกลุ่มเอ็กซ์แพทและกลุ่มนักกอล์ฟในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ในพื้นที่โครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ โดยมีมาตรฐานสุขอนามัย SHA และ SHA Plus รองรับ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 100 คน