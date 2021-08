รู้จัก “พระจันทร์ฉาย” แชมป์โลก ONE ชาวไทยคนที่ 9 ให้มากกว่าที่คุณเคยรู้

“พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” ณ วันนี้ ได้สร้างตำนานบทใหม่ของตัวเองด้วยการโค่นแชมป์เจ้าตำนานอย่าง “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” นั่งแท่นแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต และนับเป็นแชมป์โลก ONE ชาวไทยคนที่ 9 ONE ชาวไทยคนที่ 9 ในประวัติศาสตร์ วัน แชมเปียนชิพ วันนี้ เราจะพาไปทำความรู้จักกับเขาให้มากกว่าที่คุณเคยรู้ก่อนที่ พระจันทร์ฉาย จะได้รับฉายา “ฉายเป็นชุด” ที่คุ้นเคยกันทุกวันนี้ เขายังมีฉายาอื่น ๆ มาแล้วหลายชื่อ เริ่มต้นด้วยฉายาเมื่อครั้งยังเป็นเด็กว่า “หมูบินอวกาศ” ที่มาจากรูปร่างอ้วนท้วมสมบูรณ์แต่มีความพลิ้วไหวและคล่องแคล่ว ต่อมามีแฟนมวยเรียก “ยอดมวยไร้บัลลังก์” เพราะมีสถิติการชกที่โดดเด่นเข้ารอบคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “นักมวยไทยยอดเยี่ยม” จากสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย อยู่หลายหน แต่สุดท้ายไม่เคยได้รับรางวัลยอดมวยไทยกับเขาสักปีแม้ที่ผ่านมา พระจันทร์ฉาย จะไม่เคยได้รางวัล "ยอดมวยไทย" ที่ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของนักมวย แต่เขาก็ได้รับการยกย่องว่าฝีมือเทียบชั้นยอดมวยแห่งยุค โดยเคยประมือกับ “ยอดมวย” มาแล้วหลายคน ทั้ง "ยอดมวย ปี 2555" แสงมณี ส.กาแฟมวยไทย, "ยอดมวยไทย 3 พ.ศ. (ปี 2556 - 2558)" พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์, "นักมวยไทยดีเด่น กกท.ปี 2557" ซุปเปอร์แบงค์ ศักดิ์ชัยโชติ, "นักมวยไทยดีเด่น กกท.ปี 2559" ปืนกล ต.สุรัตน์ และ "นักมวยไทยดีเด่น กกท.ปี 2562" เขี้ยวพยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์พระจันทร์ฉาย ครองเข็มขัดแชมป์มาแล้ว 8 เส้น เป็นแชมป์มวยไทย 6 เส้น และแชมป์มวยสากล 2 เส้น จากทั้งเวทีราชดำเนิน เวทีลุมพินี และเวทีมวยสากลอาชีพไฟต์ที่ถือว่าเป็นเกียรติภูมิของวงศ์ตระกูล และค่ายมวย ป.เพ็ชรน้ำทอง คือนัดชิงเข็มขัดเส้นแรกในชีวิต รุ่นมินิมัมเวต 105 ป. ของเวทีมวยราชดำเนิน โดยเอาชนะคะแนน ช่อฟ้า (เทียนขาว) ท.แสงเทียนน้อย ในศึกวันทรงชัย เมื่อ 10 มิ.ย.53 ตอนอายุ 16 ปีเพื่อนซี้ทั้งในและนอกสังเวียนของ พระจันทร์ฉาย คือ “ขวัญใจเด็กช่าง” ปกรณ์ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม (ศักดิ์โยธิน) ที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กโดยพ่อของทั้งสองคนนั้นเป็นเพื่อนกัน ทั้งยังเคยฝึกซ้อมค่ายเดียวกัน และปัจจุบัน ก็ยังย้ายมาอยู่ที่ค่าย พี.เค.แสนชัยฯ ด้วยกันอีก คงไม่ต้องบอกว่าสนิทกันแค่ไหนนอกจากครูมวยไทยแล้ว พระจันทร์ฉาย ยังมี “อ.ปุ๋ย” สุเทพ ณ นคร ซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญสายหมัดโดยเฉพาะของวงการมวยไทย โดย อ.ปุ๋ย เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของมวยสากลมานักต่อนัก โดยพระจันทร์ฉาย ยกย่องให้ อ.ปุ๋ย เป็นปรมาจารย์พิเศษผู้ถ่ายทอดวิชาด้านการออกหมัดให้แก่เขาปัจจุบัน พระจันทร์ฉาย ชกด้วยเงินรางวัลค่าตัวประมาณ 1.2 แสนบาทสำหรับการชกในประเทศ และเคยได้สูงสุดในนัดพิเศษถึง 1.5 แสนบาท ในการชกกับ “ดาวรุ่งแดนใต้” วรวุฒิ บ่าววียิมส์ ศึก พี.เค.แสนชัยฯ วันที่ 15 พ.ค.61 ที่เวทีมวยลุมพินี โดยผลการชก พระจันทร์ฉาย ชนะทีเคโอ.ยก 3 และเมื่อได้เป็นแชมป์โลก ONE เขาจะทำสถิติใหม่แน่นอนพระจันทร์ฉาย มีไอดอลในดวงใจ 3 คน คือ "แก่นศักดิ์ ส.เพลินจิต” ยอดมวยไทย 2 พ.ศ.(ปี 2532 - 2533) ซึ่งเป็นหนึ่งในตำนานมวยไทย, คนที่ 2 คือ “โคตรมวยสารคาม” แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม พี่ใหญ่ของค่าย และคนสุดท้ายคือ "ปกรณ์ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" นักมวยดีเด่น กกท.ปี 2556 เพื่อนสนิทตั้งแต่เล็กจนโตการเลี้ยงไก่ชนคงเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกจากชีวิตนักมวย พระจันทร์ฉาย ก็เป็นอีกคนที่หลงใหลการเลี้ยงไก่ชนและใฝ่ฝันอยากมีซุ้มไก่เป็นของตนเอง เพราะเคยเห็นพ่อเลี้ยงไก่มาตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก จึงมีความผูกพันเป็นพิเศษ ปัจจุบัน พระจันทร์ฉาย มีไก่ตัวโปรดอยู่ 2 ตัว ชื่อ "ทองสุข" และ "เบียร์ซิ่ง" นอกจากนี้ยังเลี้ยงนกแก้วอีก 1 ตัว เขาบอกว่าเป็นคนไม่กลัวสัตว์ แม้จะเป็นสัตว์แปลก ๆ ก็สามารถเล่นได้หมดนอกเหนือจากมวยไทยแล้ว พระจันทร์ฉาย ยังเป็นคนมีพรสวรรค์ในการเล่นกีฬาได้หลากหลายชนิด แต่ที่โปรดปรานที่สุดคือ ฟุตบอล บาสเกตบอล และชนไก่