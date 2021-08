"ลีซอ" วางสตั๊ด นำทัพ 8 นักพากษ์ชื่อดัง ร่วมสร้างสีสันฟุตบอล “อีลีก”

8 นักพากย์ชื่อดังเตรียมสร้างสีสัน ในการแข่งขันศึก “KNOCKOUT E-LEAGUE PES 2021 TOURNAMENT" นำโดย “ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย, ต้า มิสเตอร์ทีม, ฟลุ๊ค แฟมิลี่, วาว จารุวัฒน์, โอปอล์ ณัฐชา, เบลล์ ขอบสนาม, ยา เจ้าของเพจ พากย์เองนักเลงพอ และ “แม็กซ์ ค่อกแค่ก” นักพากย์สุดฮาจากเพจโปลิศ เทโร เอฟซีความเคลื่อนไหวของทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตนัดพิเศษของเหล่าสโมสรไทยลีก ศึก “KNOCKOUT E-LEAGUE PES 2021 TOURNAMENT” ของ 15 ทีมสโมสรฟุตบอลไทยลีกและสโมสรอีสปอร์ต ที่มีเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาทล่าสุด ได้มีการเปิดตัวนักพากย์ชื่อดังทั้ง 8 ชีวิต ร่วมบรรยายเกมฟาดแข้งแบบสดๆ ติดขอบจอตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ นำทีมโดย “ต้า มิสเตอร์ทีม” สุรชัย วงษ์บัวขาว, “ฟลุ๊ค แฟมิลี่” ธีรยุทธ บัญหนองสา, “วาว” จารุวัฒน์ พริบไหว, "โอปอล์" ณัฐชา เสนาบุตร, “เบลล์ ขอบสนาม” อรรถพล ไข่ทอง, “ยา” สุริยา กองหาโคตร เจ้าของเพจพากย์เองนักเลงพอ และ “แม็กซ์ ค่อกแค่ก” ฤทธิเดช กลิ่นจันทร์ นักพากย์สุดฮาจากเพจสโมสรโปลิศ เทโร เอฟซีโดยการแข่งขันในครั้งนี้ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทเดี่ยว (1vs1), ประเภททีม หรือ CO-OP (3vs3) และประเภทผสม หรือ Mix (3vs3 | 1vs1 | 3vs3) ในระบบการแข่งขันแบบ Best of 3 (BO3) ค้นหาแชมป์หนึ่งเดียว ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท พร้อมถ่ายทอดความมันให้แฟน ๆ ได้ชมกันแบบสด ๆ ทุกแมตช์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา จนมาถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 พร้อมกันบนระบบไลฟ์สตรีมมิ่ง ที่ YouTube : E-League Thailandซึ่งการแข่งขันรอบน็อคเอาท์ของรายการ “KNOCKOUT E-LEAGUE PES 2021 TOURNAMENT” จะแบ่งเป็นทีมที่ได้การันตีพื้นที่จากการแข่งขัน E-LEAGUE 2021 ที่เพิ่งจบลงไป โดยทีมในอันดับ 1-6 นำมาโดยแชมป์ทีมล่าสุดและเจ้าของแชมป์ลีก 3 สมัย อย่าง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด Buriram United ตามมาด้วยห้าทีมแกร่งอย่าง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด “BG Pathum United (โดย Zeus Gaming), นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี (โดย Box Gaming บ็อก เกมมิ่ง), โปลิศ เทโร เอฟซี, เชียงราย ยูไนเต็ด (โดย Tokyo Verdy) และ การท่าเรือ เอฟซี (โดย Purple Mood E-sport)และยังค้นหาผู้ท้าชิงอีกประเภทละ 2 ทีม โดยคัดเลือกด้วยวิธีการควอลิฟายจากทีมสโมสรไทยลีกและทีมอีสปอร์ตชั้นนำ ได้แก่ พีที ประจวบ เอฟซี, ระยอง เอฟซี, สุพรรณบุรี เอฟซี, ชลบุรี เอฟซี, เชียงราย ยูไนเต็ด, Xavier Esports, Seth Gaming, WE PES MALAYSIA และ PES HKสามารถรับชมทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตของสโมสรฟุตบอลไทยลีกในรายการ “KNOCKOUT E-LEAGUE PES 2021 TOURNAMENT” พร้อมกันที่ YouTube : E-League Thailand จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 นี้