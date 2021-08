"ปาจรีย์" ถือเคล็ด "The luck of Irish" ซิวแชมปื LPGA สมัยแรก

ปาจรีย์ อนันต์นฤการ นักกอล์ฟสาวไทย ยึดถือเคล็ด "The luck of Irish" คว้าแชมป์ศึกแอลพีจีเอ สมัยแรกของอาชีพ วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม"The luck of Irish" เป็นสำนวนที่มักติดหูของชาวตะวันตก แปลความหมายว่า "โชคดีสุดๆ (Extremely good fortune)" และฝรั่งนิยมใช้อย่างแพร่หลาย พูดถึงความโชคดีเรื่องต่างๆความจริง ก้านเหล็กวัย 22 ปี เขียนข้อความบนลูกกอล์ฟ "good luck (โชคดี) " กระทั่งขึ้นแท่นรับโทรฟี รายการ "ไอเอสพีเอส ฮานดะ เวิลด์ อินวิเตชัน" ที่ไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งขับเคี่ยวกันดุเดือดถึง 74 หลุมอย่างไรก็ตาม "โปรเมียว" แสดงให้เห็นถึงจิตใจอันแข็งแกร่ง ปิดฉากวันที่ 4 ด้วย 3 อันเดอร์พาร์ 70 ที่สนาม กัลกอร์ม กอล์ฟ คลับ และเก็บพาร์ 2 หลุมเพลย์ออฟ"ฉันแค่รู้สึกว่า ฉันต้องการทำอะไรสักอย่าง โดยเฉพาะบนลูกกอล์ฟ ฉันมักเขียนข้อความ good luck ไว้บนลูกกอล์ฟเสมอ เพื่อคาดหวังจะพบสิ่งดีๆ ฉันรู้สึกว่า ทุกสิ่งที่ฉันผ่านมา โดยเฉพาะที่หลุม 6 ฉันคิดว่าตัวเองโชคดีเหลือเกิน และมันเพียงพอสำหรับฉัน เพื่อเปฺ็นแชมป์"ปาจรีย์ เพลี่ยงพล้ำเสีย ทริปเปิล โบกี ที่หลุม 6 แล้วเอาคืนด้วย เบอร์ดีที่หลุม 8 กับ 9 ขยับสกอร์เป็น 2 อันเดอร์พาร์ อยู่อันดับ 2 ร่วม ตามหลัง เอ็มมา ทอลลีย์ 2 สโตรกต่อมาช่วง 9 หลุมหลัง ปาจรีย์ แก้ตัวหลังเสียโบกี ที่หลุม 16 พาร์ 4 เก็บเบอร์ดี ที่หลุม 17 เช่นเดียวกับ ทอลลีย์ จึงต้องตัดสินด้วยการดวลเพลย์ออฟปาจรีย์ จำเป็นต้องพัตต์พาร์ ระยะ 8 ฟุต หลุม 18 พาร์ 5 เพื่อรักษาโอกาสลุ้นแชมป์ กระทั่งการเล่นครั้งที่ 3 ที่หลุมเดียวกัน เธอพัตต์ระยะ 9 ฟุต กลายเป็นแชมป์ LPGA คนที่ 5 ของไทย"การตีเข้าตำแหน่งพิน (จุดปักธง) มันลำบากมาก และฉันอยู่ห่างจากกรีนมากในช็อตที่ 3 ของเพลย์ออฟหลุมแรก ความจริงฉันดีใจมากๆ ที่ฉันออน แต่ระยะอยู่ราว 60 ฟุต ฉันพอใจมากที่สามารถทำได้ภายใน 2 พัตต์""สำหรับเพลย์ออฟหลุม 2 ระยะอยู่ไกลเกินกว่าที่ฉันคาดไว้ ฉันไม่อยากบอกว่าผิดหวัง แค่คิดว่าฉันควรจะพัตต์เบอร์ดีระยะใกล้กว่านี้ มันอยู่ราว 75 ฟุต ฉันก็ดีใจมากที่ฉันจบได้แค่ 2 พัตต์"