เกมเมอร์กรี๊ด "โตเกียว 2020" ใช้เพลงดังจากเกมสร้างสีสันพิธีเปิด

เชื่อว่าคอวีดีโอเกมที่นั่งชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขัน โอลิมปิก เกมส์ 2020 ต้องดีใจน้ำตารื้นกันไม่น้อยเมื่อเจ้าภาพได้จัดการนำเพลงจากวีดีโอเกมดังมากมาย มาเปิดใช้ในช่วงขบวนพาเหรดนักกีฬาพิธีเปิดการแข่งขันที่ โอลิมปิก สเตเดียม วันที่ 23 กรกฏาคม 2021 นอกจากการแสดงที่น่าตื่นตาแล้ว อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานคือขบวนพาเหรดนักกีฬาจากทั่วทุกมุมโลก ที่ทยอยเข้าสนามมาพร้อมกับเพลงประกอบสุดไพเราะและเพลงที่นำมาเปิดประกอบการเดินขบวนนั้น ก็เป็นเพลงจากบรรดาเกมฮิตมากมายทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น Final Fantasy, Dragon Quest, Gradius, Monster Hunter ฯลฯ ซึ่งบางเพลงมีการนำมามิกซ์ใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย แต่แฟนเกมได้ยินแล้วประทับใจแน่นอน-Dragon Quest "Introduction: Lotto Theme"-FINAL FANTASY "Victory Fanfare"-Tales of Series "Sley's Theme-Guru"-Monster Hunter "Proof of Hero"-Kingdom Hearts "Olympus Coliseum"-Chrono Trigger "Frog Theme"-Ace Combat "First Flight"-Tales of Series "Royal Capital-Dignified"-Monster Hunter "Wind of Departure"-Chrono Trigger "Robo's Theme"-Sonic the Hedgehog "Star Light Zone"-Winning Eleven (Pro Evolution Soccer) "eFootball walk-on theme"-FINAL FANTASY "MAIN THEME"-Phantasy Star Universe "Guardians"-Kingdom Hearts "Hero's Fanfare"-Gradius (Nemesis) "01 ACT 1-1"-NieR "Initiator"-Saga Series "Makai Ginyu Poetry-Saga Series Medley 2016"-Soul Caliber "The Brave New Stage of History"