เกมเมอร์กรี๊ด "โตเกียว 2020" ใช้เพลงดังจากเกมสร้างสีสันพิธีเปิด

เชื่อว่าคอวีดีโอเกมที่นั่งชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขัน โอลิมปิก เกมส์ 2020 ต้องดีใจน้ำตารื้นกันไม่น้อยเมื่อเจ้าภาพได้จัดการนำเพลงจากวีดีโอเกมดังมากมาย มาเปิดใช้ในช่วงขบวนพาเหรดนักกีฬา
พิธีเปิดการแข่งขันที่ โอลิมปิก สเตเดียม วันที่ 23 กรกฏาคม 2021 นอกจากการแสดงที่น่าตื่นตาแล้ว อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานคือขบวนพาเหรดนักกีฬาจากทั่วทุกมุมโลก ที่ทยอยเข้าสนามมาพร้อมกับเพลงประกอบสุดไพเราะ
และเพลงที่นำมาเปิดประกอบการเดินขบวนนั้น ก็เป็นเพลงจากบรรดาเกมฮิตมากมายทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น Final Fantasy, Dragon Quest, Gradius, Monster Hunter ฯลฯ ซึ่งบางเพลงมีการนำมามิกซ์ใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย แต่แฟนเกมได้ยินแล้วประทับใจแน่นอน
รายชื่อเพลงจากวีดีโอเกมที่ใช้ในพิธีเปิด "โตเกียว 2020"
-Dragon Quest "Introduction: Lotto Theme"
-FINAL FANTASY "Victory Fanfare"
-Tales of Series "Sley's Theme-Guru"
-Monster Hunter "Proof of Hero"
-Kingdom Hearts "Olympus Coliseum"
-Chrono Trigger "Frog Theme"
-Ace Combat "First Flight"
-Tales of Series "Royal Capital-Dignified"
-Monster Hunter "Wind of Departure"
-Chrono Trigger "Robo's Theme"
-Sonic the Hedgehog "Star Light Zone"
-Winning Eleven (Pro Evolution Soccer) "eFootball walk-on theme"
-FINAL FANTASY "MAIN THEME"
-Phantasy Star Universe "Guardians"
-Kingdom Hearts "Hero's Fanfare"
-Gradius (Nemesis) "01 ACT 1-1"
-NieR "Initiator"
-Saga Series "Makai Ginyu Poetry-Saga Series Medley 2016"
-Soul Caliber "The Brave New Stage of History"