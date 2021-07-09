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เก่งกว่าผู้ชาย!!! "ยู มาชิมะ" สาวหน้าใสฝีเท้าขั้นเทพ (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โดยหญิงสาววัย 23 ปี รายนี้ มีชื่อว่า ยู มาชิมะ โด่งดังจากภาพยนตร์โฆษณาเกม "กัปตัน สึบาสะ ดรีมทีม" ในญี่ปุ่น

ซึ่งสาวสวยรายนี้ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่วัยเด็ก โดยมักตามพี่ชายไปเล่นฟุตบอลตั้งแต่ชั้นประถม นอกจากจะเตะฟุตบอลเก่งแล้ว เธอยังมีความสามารถในการแสดง และมีผลงานละครมาตั้งแต่ 5 ขวบ

แม้จะชื่นชอบเล่นฟุตบอล แต่สุดท้าย มาชิมะ ก็เลือกที่จะเส้นทางเดินในวงการบันเทิง อย่างไรก็ตามเธอไม่ทิ้งทักษะลูกหนัง หากแต่หันไปเล่น "ฟรีสไตล์ฟุตบอล" แทนนั่นเอง

























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