เก่งกว่าผู้ชาย!!! "ยู มาชิมะ" สาวหน้าใสฝีเท้าขั้นเทพ (คลิป)

โดยหญิงสาววัย 23 ปี รายนี้ มีชื่อว่า ยู มาชิมะ โด่งดังจากภาพยนตร์โฆษณาเกม "กัปตัน สึบาสะ ดรีมทีม" ในญี่ปุ่น
ซึ่งสาวสวยรายนี้ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่วัยเด็ก โดยมักตามพี่ชายไปเล่นฟุตบอลตั้งแต่ชั้นประถม นอกจากจะเตะฟุตบอลเก่งแล้ว เธอยังมีความสามารถในการแสดง และมีผลงานละครมาตั้งแต่ 5 ขวบ
แม้จะชื่นชอบเล่นฟุตบอล แต่สุดท้าย มาชิมะ ก็เลือกที่จะเส้นทางเดินในวงการบันเทิง อย่างไรก็ตามเธอไม่ทิ้งทักษะลูกหนัง หากแต่หันไปเล่น "ฟรีสไตล์ฟุตบอล" แทนนั่นเอง
SアラとMアラの違い、
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楽しみすぎるーーー！待機中！
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ジャグリング&リフティング技🤹♀️⚽️
ドラマ撮影で初めてジャグリングに挑戦しました！自己流で足技も加えた動画、如何でしょう？^ ^#ラブファントム
明日5/20 第2話放送！
1話見逃し配信もまだ間に合います！TVer,Hulu,GYAO!等でご覧いただけるので、駆け込んで〜@lphantom_drama #拡散 #RT #MBS pic.twitter.com/fPWHYfm9ij— 眞嶋優 (@yumashima) May 19, 2021
はーい！みなさん✋⚽️
久しぶりのリフティング動画は…
先週 #やべっちスタジアム に登場された斉藤光毅選手の宿題に挑戦しました！#矢部さんっ応援しています🔥#DAZN #やべスタ #サッカー #Jリーグ #拡散 #RT pic.twitter.com/t5yukwnbsZ— 眞嶋優 (@yumashima) May 14, 2021
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2020年の集大成。5連続技！！！
今年もありがとうございました！アンバサダーとして、フリースタイルフットボールを広められるように、来年も技を磨いて頑張ります⚽️#フリースタイルフットボール #リフティング #サッカー #拡散 #freestylefootball #RT pic.twitter.com/XbaRVMfqJR— 眞嶋優 (@yumashima) December 26, 2020