เคล็ดลับหักปีกอินทรี? "สิงโต" ดึง "เอ็ด ชีแรน" ขับกล่อมเพลงเพราะหวดยูโร

ขุนพลนักเตะทีมชาติอังกฤษ ได้รับการเอนเตอร์เทนสุดบันเทิงจาก เอ็ด ชีแรน ศิลปินเพลงป๊อปชื่อดังระดับโลก มาขับกล่อมเพลงเพราะให้ฟังถึงแคมป์ทีมชาติ ผ่อนคลายก่อนบู๊ เยอรมนี รอบ 16 ทีมศึก ยูโร 2020ทีมของ แกเร็ธ เซาธ์เกต กำลังเตรียมตัวในการสู้กับคู่ปรับอย่าง "อินทรีเหล็ก" รอบน็อกเอาต์ วันที่ 29 มิถุนายนนี้ ซึ่งความได้เปรียบคือจะได้เล่นที่ เวมบลีย์ รังเหย้าระดับชาติของตัวเองและก่อนถึงวันโม่แข้งนัดสำคัญ อังกฤษ ได้เชิญ เอ็ด ชีแรน ศิลปินป๊อปขวัญใจคนทั่วโลก เดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตแบบเซอร์ไพรส์ที่ เซนต์ จอร์จ พาร์ค สนามซ้อมและที่เก็บตัวของ อังกฤษ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมาชีแรน วัย 30 ปี เป็นชาวอังกฤษเช่นกัน ทำให้เจ้าตัวไม่ลังเลที่จะมอบเพลงฮิตอย่าง Shape of You, Photograph, Thinking out Loud, Perfect มาร้องให้แข้งทีมชาติอังกฤษ ฟังอย่างเพลิดเพลิน"ต้องบอกเลยว่าเขาสุดยอดจริงๆ เป็นกันเอง อบอุ่น และแสดงสดต่อหน้าทุกคนได้ดีมาก" จอร์แดน เฮนเดอร์สัน กัปตันทีม พูดถึงคอนเสิร์ตสุดเซอร์ไพรส์ในแคมป์