“มาดามแป้ง” เผย "สิงห์เจ้าท่า" พร้อมลุยเอซีแอลเต็มร้อย หวังเก็บแต้มให้ได้

ประธานสิงห์เจ้าท่า มั่นใจทีมพร้อมลุยศึกรอบแบ่งกลุ่มเอซีแอลครั้งแรกแบบเกินร้อย ย้ำนักเตะต้องเล่นสุดความสามารถเพื่อแฟนบอลและศักดิ์ศรีทีมจากไทยความเคลื่อนไหวของ การท่าเรือ เอฟ.ซี. หนึ่งในทีมตัวแทนของไทย ในรอบแบ่งกลุ่มศึกฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก 2021 ในกลุ่มเจ ร่วมกับ กว่างโจว เอฟ.ซี. (จีน), คิตฉี เอสซี (ฮ่องกง) และเซเรโซ โอซาก้า (ญี่ปุ่น) ซึ่งจะแข่งขันแบบปิด โดยยังคงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ก่อนลงสนามนัดแรก กับ คิตฉี เอสซี ในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ด้าน “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ซีอีโอ เมืองไทยประกันภัย ในฐานะประธานสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. เผยถึงความพร้อมของทีม โดยกล่าวว่า “ต้องยอมรับว่าการเคลื่อนพลมาเก็บตัวที่บุรีรัมย์อย่างรวดเร็วเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับการฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้าย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด บุรีรัมย์คือ ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ทำให้ทุกอย่างในแคมป์ฝึกซ้อมราบรื่น แม้ต้องห่างจากครอบครัวแต่ทุกคนก็มีกำลังใจที่ดีเพราะเรามีเป้าหมายเดียวกัน คือการทำเพื่อทีมเพื่อแฟนบอล และเพื่อชื่อเสียงของทีมตัวแทนของประเทศ”“การแข่งขันรอบนี้ถือเป็นครั้งแรกของสโมสร ซึ่งน่าเสียดายที่แฟนฟุตบอลยังเข้าชมไม่ได้ แต่ก็โชคดีที่มีการถ่ายทอดสดให้ได้ชมทั่วประเทศ แม้เราจะเป็นทีมน้องใหม่ของเอซีแอลในรอบแบ่งกลุ่ม แต่เราก็จะไม่ทำให้แฟนฟุตบอลผิดหวัง เพราะไม่ใช่เพียงชื่อท่าเรือ แต่เราเป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วย ด้วยความพร้อมทุกด้าน เราก็หวังว่าจะสามารถเก็บแต้มได้ ได้เท่าไหร่เรามิอาจทราบได้ แต่เรามั่นใจว่าเด็กท่าเรือสู้ไม่ถอยแน่นอน” มาดามแป้ง กล่าวปิดท้ายสำหรับการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก 2021 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเจของ “สิงห์เจ้าท่า” จะแข่งขันแบบปิดที่สนามบุรีรัมย์ สเตเดี้ยม ถ่ายทอดสดผ่าน True Sport HD2 (667) มีโปรแกรมดังนี้24 มิถุนายน เวลา 21.00 น. คิตฉี เอสซี vs การท่าเรือ เอฟ.ซี.27 มิถุนายน เวลา 17.00 น. การท่าเรือ เอฟ.ซี. vs กว่างโจว เอฟซี30 มิถุนายน เวลา 17.00 น. เซเรโซ โอซาก้า vs การท่าเรือ เอฟ.ซี.3 กรกฎาคม เวลา 17.00 น. การท่าเรือ เอฟ.ซี. vs เซเรโซ โอซาก้า6 กรกฎาคม เวลา 21.00 น. การท่าเรือ เอฟ.ซี. vs คิตฉี เอสซี9 กรกฎาคม เวลา 21.00 น. กว่างโจว เอฟซี vs การท่าเรือ เอฟ.ซี.