เผยเป้าหมายแท้จริง "โตโน่" ร่วมทัพ "ราชบุรี" ฝันใหญ่บริหารทีมลูกหนัง

"เจ้ผมอยากสร้างทีมฟุตบอล" ขยันหาอะไรให้ผู้จัดการทำดีแท้ คุณภาคิน!! ในใจคิดเอาล่ะความสนุกครั้งใหม่กำลังมาอีกแล้ว



โตโน่ก่อตั้งมูลนิธิเก็บรักษ์ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว โดยความตั้งใจอยากช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะ เราไปตามโรงเรียนต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับน้องๆแทบทุกจังหวัด จากเก็บรักษ์ก็เกิด One Man & The Sea ตามมา



หลังจาก One Man & The Sea ต้องหยุดพักไปเพราะโควิด-19 เรามีการวางแผนกันถึงการสานต่อโครงการเก็บรักษ์ มีอยู่คืนนึงโน่โทรมาเริ่มต้นประโยคว่า "เจ้ผมอยากทำทีมฟุตบอล" เจ้ก็ห๊า! ยังไงนะๆ "ผมอยากไปเตะบอลกับน้องๆ ตอนไปเก็บรักษ์ มีการแข่งบอลกับทีมโรงเรียน แล้วเราก็ให้ทุนการศึกษากับโรงเรียน โรงเรียนจะเอาไปพัฒนาเรื่องการจัดการขยะในโรงเรียน หรือซื้ออุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เรียน ก็แล้วแต่เค้าเลย น้องๆ ก็จะได้สนุกและมีส่วนร่วมกับเรามากขึ้นกลางวันมีสาระตอนเย็นเล่นกีฬา ดีไหมเจ้ เจ้ไม่ติดนะเห็นดีด้วย แต่นี่งานยักษ์นะแกเอ้ย ไปแต่ละครั้งเราต้องดูแลคนที่ไปร่วมยังไม่รวมทีมงาน ปาไป 30 คนชัวร์! เจ้ร้องเพลงใส่โน่ เงินนะมีไหมเงินนะมีไหม



โน่หัวเราะ ตอบเจ้แบบคิดมาแล้วว่าต้องโดนคำถามนี้ "ผมจะใช้เงินตัวเองเงินที่ได้จากงานพรีเซ็นเตอร์ แบ่งออกมาเก็บไว้ใช้สำหรับโปรเจคนี้เลย" โน่คำนวนเงินงึมงำอยู่สักพัก "เจ้แบ่งออกมาตัวละเท่านี้พอไหมช่วยคำนวนดูหน่อยมันจะไหวสำหรับใช้ในโครงการทั้งปีไหม" เจ้ก็คำนวนไปบ่นไป แกเอ้ยทำงานเพื่อเอาเงินมาทำการกุศลซะงั้น! สรุปจบที่ว่า "เอาว่ะเอาไงเอากัน ถ้าหาสปอนเซอร์มาช่วยได้ก็แบ่งเบาแกได้ เจ้จะพยายามนะ" โน่พูดติดเล่น "ขอบคุณครับสุดยอดผู้จัดการ555 แต่เจ้ครับ ไม่เป็นไรนะเราก็ทำไป ไม่มีสปอนเซอร์ก็ไม่เป็นไร ผมว่าผมไหว"



และนั้นคือจุดเริ่มต้นของ "ทีมฟุตบอลแข้งข้าวเหนียว" ทีมที่ถูกสร้างมาเพื่อการกุศลล้วนๆยิ่งไปกว่านั้น เจ้ก็คว้าตำแหน่งผู้อำนวยการทีมมาแบบลอยลำ แบบไร้คู่แข่ง 55555



ฝันของโน่ไม่ใช่แค่การเป็นนักกีฬาฟุตบอล แต่เค้าฝันถึงอนาคตที่อยากจะเป็นโค้ช คิดถึงขนาดจะไปเรียนเป็นโค้ชจริงจัง จะไปสอนเด็กๆ ที่ขาดแคลน ลำบาก ฐานะยากจน แต่มีพรสวรรค์และมีใจรักในการเล่นฟุตบอล เค้าอยากเป็นผู้สร้างโอกาส มอบโอกาสให้น้องๆเหล่านั้น



การได้เข้าร่วมฝึกกับทีมแบบมืออาชีพ และ รับข้อเสนอเซ็นสัญญาเป็นผู้ร่วมทีมในสโมสรราชบุรี เอฟซี คือประสบการณ์ที่เค้าอยากจะได้มันมา เพื่อเรียนรู้ในทุกๆด้าน ของการบริหารทีมฟุตบอล อยากเอามาใช้บริหารจัดการ ทีมฟุตบอลแข้งข้าวเหนียวแถมเก็บไว้แชร์ให้น้องๆ ฟังในอนาคตได้อีกด้วย ส่วนเจ้มีหรือที่จะขัด ไม่มีทางอยู่แล้ว พร้อมเสริมกำลังแบบแน่นๆไปเลย

หลังจากที่ ราชบุรี เอฟซี ทำการเปิดตัว โตโน่-เดอะ สตาร์ หรือ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องนักแสดงชื่อดัง เป็นนักฟุตบอลอาชีพในสังกัด พร้อมส่งชื่อลุยถ้วยใหญ่ศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก รวมไปถึงไทยลีก 2021 อีกด้วยโดย "โตโน่" สร้างความประหลาดใจอีกครั้ง เมื่อเซ็นสัญญานักฟุตบอลอาชีพเป็นครั้งแรกในวัย 34 ปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งสโมสรได้ยื่นข้อเสนอให้ แต่ “โตโน่” ขอไม่รับเงินเดือน แต่เนื่องจากในรายละเอียดของสัญญา จะต้องใส่ไปด้วยตามกฎ ซึ่งเจ้าตัวก็ขอให้ สโมสรใส่เพียงเดือนละ 500 บาทเท่านั้นอย่างไรก็ตาม แท้จริงแล้ว ผู้จัดการส่วนตัวของ "โตโน่" เผยเบื้องลึกผ่านอินสตาแกรมว่าซูเปอร์สตาร์หนุ่มรายนี้มีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ เนื่องจากต้องการสานฝันเป็นผู้บริหารทีมฟุตบอลของตัวเอง โดยมีเนื้อความว่า