มองอย่างยุติธรรม "มงคลเพชร" คู่ควรเป็นผู้ท้าชิงรายต่อไปของ "รถถัง" หรือยัง?

ทันทีที่ "มงคลเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี" ออกหมัดขวาสวนเข้าเบ้าหน้าส่ง “อีเลียส มาห์มูดี" ลงพื้นเสียนับอย่างข่มขื่น ในศึก ONE: FULL BLAST II เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมา แม้นักชกแอลจีเรียจะพยายามบุกทำคะแนนเพื่อตีตื้นในยกสุดท้ายแต่ก็ยังไล่ไม่ทัน มงคลเพชร จึงเบียดเข้าไปอยู่ในแรงกิงด้วยชัยชนะเสียงข้างมาก (ชนะ 2 เสมอ 1) และเพิ่มสถิติไร้พ่ายให้ตัวเองเป็น 4-0 ใน วัน แชมเปียนชิพหลังจบศึกมีคำถามตามมาว่า มงคลเพชร ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ติดท็อปไฟว์ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต สมควรหรือยังที่จะขึ้นท้าชิงบัลลังก์กับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์ เราจะพาไปวิเคราะห์กันหลังดับซ่า อีเลียส มาห์มูดี ได้แล้ว อย่างน้อย ๆ มงคลเพชร ก็ควรได้เสียบแทนแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต อันดับ 4 แทนที่นักกีฬาชาวแอลจีเรีย ซึ่งหมายความว่าเขามีโอกาสที่จะท้าชิงตำแหน่งแชมป์โลกได้ แต่ยังมีนักชกในแรงกิงที่จ่อคิวรออยู่ก่อนในอันดับ 1-3 นั่นคือ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9, โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี, พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ รวมถึง อีเลียส มาห์มูดี ซึ่งน่าจะหล่นไปอยู่ในอันดับ 5ถ้าดูจากแรงกิงคนที่สมควรจะได้ท้าชิงกับ รถถัง มากที่สุดเห็นจะเป็น ซุปเปอร์เล็ก ซึ่งรั้งอยู่อันดับ 1 แต่เจ้าตัวก็ติดไฟต์รีแมตช์ที่จะต้องเจอกับ "อิเลียส เอ็นนาฮาชิ" ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ส่วน โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ซึ่งรั้งอยู่อันดับ 2 จริงๆ เขาคือคนที่ถูกวางตัวไว้ให้ชกกับ อีเลียส มาห์มูดี ในไฟต์นี้ แต่ด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบกับการเดินทางเข้า-ออกประเทศ จึงทำให้เขาไม่สามารถมาชกได้ มงคลเพชร จึงได้โอกาสเสียบแทน ด้าน พันธ์พยัคฆ์ ก็ค่ายเดียวกันกับ รถถัง คงไม่ท้าชิงกันเองเป็นแน่ดังนั้นหาก มงคลเพชร จะขยับขึ้นไปชิงตำแหน่งแชมป์โลก อย่างน้อย ๆ ก็น่าจะผ่าน พันธ์พยัคฆ์ หรือ โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี คนใดคนหนึ่งให้ได้ซะก่อน (ส่วน ซุปเปอร์เล็ก นั้นเนื่องจากค่ายเกียรติหมู่ 9 เป็นเครือเพชรยินดีฯ นักมวยสองค่ายนี้จึงน่าจะไม่ได้ชกกัน)อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้น ทั้งนี้ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ร่วมด้วย โดยเฉพาะในยามนี้ที่สถานการณ์โลกไม่ปกติ และส่งผลต่อการฟิตซ้อมของนักกีฬาทั่วโลก บางคนยิมปิดไม่ได้ซ้อม บางคนไม่ได้ขึ้นชกนานหลายเดือน ซึ่งถ้าประกบให้เจอกับนักมวยที่ชกเคลื่อนไหวบ่อย ๆ ก็อาจจะไม่ยุติธรรมและมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รับชกในไฟต์นั้น รวมถึงเรื่องมาตรการเข้า-ออกประเทศ ซึ่งบางประเทศยังไม่อนุญาตให้เดินทางไม่ได้ หรือต้องเสียเวลาในการกักตัวร่วมครึ่งเดือน ฯลฯ ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการประกบคู่ทั้งนั้นสำหรับ มงคลเพชร ณ เวลานี้เขามีสถิติไร้พ่าย 4-0 และรั้งอันดับ 4 ในแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต และมีโอกาสที่จะได้ล้างแค้นให้รุ่นน้องร่วมค่ายอย่าง เพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี ที่แพ้คะแนนเสียงข้างมากในไฟต์ชิงแชมป์โลกกับ รถถัง เมื่อ 31 ก.ค.63 โดย มงคลเพชร มีความมุ่งมั่นว่าเขาจะต้องเป็นแชมป์โลก ONE คนต่อไปของค่ายเพชรยินดีอะคาเดมีให้ได้