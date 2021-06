ยูโร 2020 ฉายาและดีกรี 2/2 / กษิติ กมลนาวิน ราชวังสัน

ฟุตบอลชิงแช้มพ์แห่งชาติยุโรป ครั้งที่ 16 (UEFA Euro 2020) เปิดฉากขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา การแข่งขันหนนี้จัดขึ้นใน 11 เมือง 11 ประเทศ ซึ่งจะไปชิงชนะเลิศกันในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ วันนี้ผมจะพามารู้จักอีก 12 ทีมกันต่อ โดยเฉพาะเรื่องของฉายาของพวกเขาและความสำเร็จที่ผ่านมาด้วยกลุ่ม D อังกฤษ (England) เข้าร่วมแข่งเป็นหนที่ 10 ผลงานดีที่สุดคือ อันดับ 3 ในปี 1968 ผมเดินทางไป อังกฤษ บ่อยๆก็ไม่เคยเห็นแฟนบอลเรียกว่า สิงโตคำราม นะครับ แต่ฉายาที่เขาใช้คือ เดอะ ธรี ลายเอิ้นส์ (The Three Lions) หรือ 3 สิงห์ ซึ่งมาจากตราแผ่นดินในสมัยกษัตริย์ ริชเฉิร์ด ใจสิงห์ (Richard I of England) ช่วงปลายศตวรรษที่ 12 ฮระวัตสกา (Hrvatska) หรือ โครเอเชีย (Croatia) ฉายา วาตเรนี (Vatreni) แปลว่า โชติช่วง ประมาณนั้น โดยหลังแยกตัวออกจาก ยูโกสลาเวีย ได้เข้าร่วมเป็นหนที่ 6 ทำดีที่สุดแค่รอบ 8 ทีมเช้สกา เรปูบลิกา (Česká republika) หรือ สาธารณรัฐ เช็ก (Czech Republic) เคยได้แช้มพ์ในปี 1976 ในสมัยที่ยังเป็น เช็กโกสโลวาเกีย ซึ่งหลังจากแยกเป็น เช็ก กับ สโลวาเกีย ก็ได้เข้าร่วม รอบสุดท้าย มาตลอด หนนี้เป็นหนที่ 7 แล้ว ผลงานดีที่สุดคือรองแช้มพ์ในปี 1996 ฉายาของเขาคือ นาโร้ดนี ทีม (Národni tým) ก็คือ ทีมชาติ สก๊อทแลนด์ (Scotland) ฉายา กองทัพผ้าตาหมากรุก หรือ ตาตั้น อาร์มี่ (Tartan Army) เคยเข้าร่วม 2 หนติดกันเลยในปี 1992 และ 1996 แต่ก็ร่วงตั้งแต่รอบแรกหมดกลุ่ม E โปลสก้า (Polska) หรือ โปแลนด์ (Poland) ฉายา ออรเว (Orły) หรือ อินทรี (The Eagles) ไม่งั้นก็ บิอาโล-เชอรวอนี (Biało-czerwoni) คือ ขาว-แดง (The White and Reds) ตามสีธงชาติ เพิ่งหลุดเข้ารอบสุดท้ายเมื่อปี 2008 และก็เข้าร่วมมาตลอด ดีที่สุดคือหนที่แล้วได้เข้าถึงรอบ 8 ทีม เอ๊สปันญา (España) หรือ สเปน (Spain) ฉายา ลา โรฆา (La Roja) หรือ สีแดง ซึ่งอยู่ในธงชาติ แรงกว่านั้นก็มี ลา ฟูเรีย โรฆา (La Furia Roja) คือ แดงพิโรธ (The Red Fury) เข้าร่วมเป็นหนที่ 11 กวาดแช้มพ์มา 3 สมัยแล้วในปี 1964 2008 และ 2012สโลเว็นสโก (Slovensko) หรือ สโลวาเกีย (Slovakia) ฉายา โซโกลี (Sokoli) คือ เหยี่ยว (The Falcons) ไม่งั้นก็มีอีกฉายาคือ ลา เรปเร (La Repre) อันนี้คือเรียกเหล่านักเตะทีมชาติว่าเป็นตัวแทนของพวกเขา (The Representatives) นั่นเอง เคยรวมกับ เช็ก คว้าแช้มพ์ในปี 1976 แต่เมื่อลุยเดี่ยวๆนี่ได้เข้ามาหนนี้เป็นหนที่ 2 ติดต่อกัน คราวก่อนก็แทบจะบ๊วย และคราวนี้ถูกยกให้เป็นเต็งบ๊วย สวีเด็น (Sweden) ฉายา บโลอะกิล (Blågult) คือ น้ำเงินเหลือง (The Blue and Yellow) สีธงชาติ ได้เข้ารอบสุดท้ายครั้งแรกตอนเป็นเจ้าภาพในปี 1992 ซึ่งก็ทำผลงานดีที่สุดโดยได้เข้าถึงรอบรองชนะเลิศ แล้วเว้นไป 1 หน ต่อจากนั้นก็ติดรอบสุดท้ายมาตลอด รวม 7 หนกลุ่ม F ฝรั่งเศส (France) ฉายา เล เบลอ (Les Bleus) คือ สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีของชุดแข่งนั่นเอง เข้าร่วม รอบสุดท้าย เป็นหนที่ 10 คว้าแช้มพ์มาแล้ว 2 หนในปี 1984 และ 2000 และรองแช้มพ์หนที่แล้ว เรปูบลีกา ปอรตูเกซา (República Portuguesa) หรือ ปอรตูเกา (Portugal) แช้มพ์เก่าจากหนที่แล้ว เป็นรองแช้มพ์ในปี 2004 และเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในปี 1984 2000 และ 2012 มาคราวนี้เข้าร่วม รอบสุดท้าย เป็นหนที่ 8 แล้ว ฉายาของเขาคือ อา เซเลซะอ็อง (A Seleção) ก็คือ ทีมชาติ นั่นเองด๊อยต์ชลันด์ (Deutschland) หรือ เจอรมานี (Germany) ฉายา ดี นัตซิโอนัลมันชัฟท์ (Die Nationalmannschaft) แปลว่า ทีมชาติ ได้เข้าร่วม รอบสุดท้าย มากกว่าใคร หนนี้เป็นหนที่ 13 แล้ว กวาดแช้มพ์มาได้ 3 ครั้งในปี 1972 1980 และ 1996 และสุดท้าย มายารอรซ้าก(Magyarország) หรือ ฮังการี (Hungary) ฉายา มายาร็อค (Magyarok) เป็นภาษาฮังการีแปลว่า พวกมายา (Magyars) นั่นเอง ได้เข้าร่วมเป็นหนที่ 4 ทำผลงานดีที่สุดก็คือ อันดับ 3 ในปี 1964 ซึ่งสมัยนั้น รอบสุดท้าย มีแค่ 4 ทีมครับ