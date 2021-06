อาดิดาส ผุด Run for the Oceans “ล้อมวงสะกิดทะเลไทยในยุคโควิด” เสวนาออนไลน์ปกป้องมหาสมุทรกับนักอนุรักษ์

รวมพลังนักวิ่งทั่วโลกสานต่อภารกิจปกป้องท้องทะเลจากขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรม Run for the Oceans ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างอาดิดาสและองค์กรพาร์ลี่ย์เพื่อมหาสมุทร (Parley for the Oceans) ซึ่งได้เชิญชวนนักวิ่งหัวใจอนุรักษ์จากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมขจัดปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรด้วยการวิ่งสะสมระยะทางผ่านแอปพลิเคชัน adidas Running ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2564 โดยทุก 1 กิโลเมตรที่บันทึกในระบบ อาดิดาสจะเก็บขยะพลาสติกในทะเลเท่ากับน้ำหนักรวมของขวดพลาสติก 10 ขวด นอกเหนือจากนี้ อาดิดาส (ประเทศไทย) ยังได้จัดงาน Run for the Oceans “ล้อมวงสะกิดทะเลไทยในยุคโควิด” กิจกรรมการเสวนาทางออนไลน์เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรและให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและกิจกรรมของ อาดิดาสที่จะมาช่วยอนุรักษ์และปกป้องท้องทะเลอย่างยั่งยืน โดยมีเหล่าคนดังสายนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญทางท้องทะเลมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้ อาทิ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ทูตสันถวไมตรีจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ, ดร.เพชร มโนปวิตร นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม, เปรม พฤกษ์ทยานนท์ เจ้าของเพจ ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป, แนนซี่-นัยน์ภัค ภูมิภักดิ์ นักท่องเที่ยวทะเลเชิงอนุรักษ์ และ ตุลยเทพ เอื้อวิทยา กัปตันทีม adidas Runners Bangkokนางสาววรหทัย คุนุผกาพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด อาดิดาส (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เราทุกคนทราบดีว่าท้องทะเลเปรียบเสมือนบ้านและต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ ซึ่งในปัจจุบันบ้านหลังใหญ่แห่งนี้กำลังได้รับผลกระทบและความเสียหายจากมลพิษที่มาจากขยะพลาสติก หากว่าเราทุกคนยังคงละเลยและไม่ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างแน่นอน ดังนั้น หน้าที่ของพวกเราทุกคนในวันนี้และอนาคตข้างหน้าก็คือ การร่วมมือกันช่วยดูแลมหาสมุทรให้ปราศจากขยะพลาสติก โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อลดการสร้างขยะพลาสติกในชีวิตประจำวัน หรือการนำเอาบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งทางอาดิดาสเองก็มีความมุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย มีการนำเอาขยะพลาสติกมารีไซเคิลเป็นวัสดุสำหรับผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”“นอกเหนือจากการลดการใช้หรือการรีไซเคิลวัสดุพลาสติกแล้ว อาดิดาสยังมีความเชื่อมั่นว่า การถ่ายทอดแนวคิดและปลูกฝังให้ความรู้แก่ผู้คนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรได้อย่างยั่งยืน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม Run for the Oceans ในปีนี้ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างอาดิดาส (ประเทศไทย) เหล่านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไทย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้แก่มหาสมุทรและโลกใบนี้” นางสาววรหทัย กล่าวเสริมสำหรับกิจกรรม Run For The Oceans “ล้อมวงสะกิดทะเลไทยในยุคโควิด” ที่ทางอาดิดาส (ประเทศไทย) จัดขึ้นในปีนี้มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเลโดยการสร้างความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะพลาสติกในมหาสมุทร ชี้แจงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางทะเลในช่วงโควิด-19 รวมถึงเทคโนโลยีและกิจกรรมของอาดิดาสที่จะมาช่วยปกป้องมหาสมุทรอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการจัดการขยะพลาสติกระดับแถวหน้าของประเทศไทย เพื่อร่วมค้นหาวิธีแก้ไขและสานต่อภารกิจการปกป้องท้องทะเลจากขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนต่อไปรับชมกิจกรรม Run for the Oceans “ล้อมวงสะกิดทะเลไทยในยุคโควิด” ย้อนหลังได้ที่กลุ่มเฟซบุ๊ก adidas Runners Bangkok หรือเข้าไปที่ https://www.facebook.com/groups/adidasrunnersbangkok/permalink/1245702302518785