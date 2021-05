ความเคลื่อนไหวของมหกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 พ.ย.-2 ธ.ค. โดยเบื้องต้นเจ้าภาพประกาศจัดทั้งหมด 40 กีฬา 520 เหรียญทองล่าสุดนายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และซีโอโอสหพันธ์ซีเกมส์ (Chief Operating Officer Seagames Federation) ร่วมกับพล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ เลขาอลป., นายธนา ไชยประสิทธ์ หัวหน้าคณะนักกีฬา, ศ.เจริญ วรรธนะ มนตรีซีเกมส์ และนพ.วารินทร์ ตัณฑศุภศิริ มนตรีซีเกมส์ ร่วมประชุมความพร้อมของเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งนี้ 31 ทางซูมกับชาติสมาชิกทั้ง 10 ชาติจะเหลือเพียงแค่ประเทศติมอร์เลสเต้ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมโดยในเวลาการประชุมครั้งนี้กว่า 3 ชั่วโมง กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ขณะนี้เวียดนามในฐานะประเทศเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ยืนยันชนิดกีฬาจะไม่มีการเพิ่มอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะผู้แทนจากสิงคโปร์ได้เน้นย้ำเรื่องของกีฬาโปโลน้ำที่พยายามผลักดันในมีจัดให้ได้ และอ้างถึงเกมนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 1964 แล้วเป็นกีฬาสากล แต่ทางผู้แทนเวียดนามแจ้งว่ารัฐบาลของเวียดนามไม่จัด ทางฝ่ายจัดก็ต้องดำเนินการที่รัฐสั่งและการชิงชัยเหรียญรางวัลยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนายชัยภักดิ์ ยังกล่าวต่อว่า ชาติสมาชิกหลายชาติมีความสับสนและไม่สบายใจ กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่มีความรุนแรงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหลายประเทศซึ่งทางเจ้าภาพเวียดนามจะดำเนินการอย่างไรก่อนจะเริ่มการแข่งขัน ผู้แทนเวียดนามแจ้งให้ทุกชาติต้องดูแลนักกีฬาของแต่ละชาติเองด้วยการกักตัว 14 วันหรือ 21 วัน ก่อนให้นักกีฬาแต่ละชาติเดินทางเข้าเวียดนามได้ ที่สำคัญนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนคนละ 2 ครั้งด้วย หากพบว่าไม่ทำตามระเรียบของเจ้าภาพเวียดนามก็พร้อมส่งกลับประเทศทันที"นอกจากนี้ทางเจ้าภาพได้กำหนดตารางการเตรียมความพร้อมของการส่งชื่อนักกีฬา เจ้าหน้าที่ จะเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ไว้ดังนี้Meeting and SportTechnical Handbooks distribution วันที่ 15 มิ.ย.,Deadline of Entry by number ในวันที่ 23 ก.ค., eadline of Accreditation Application Forms submission ในวันที่ 23 ส.ค., Deadline of Sport Entry by name Forms ในวันที่ 23 ก.ย., พิธีเปิดการแข่งขันเริ่ม วันที่ 21 พ.ย. และพิธีปิด วันที่ 2 ธ.ค.นี้"ส่วนมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 พ.ย.-2ธ..ค. หลังจากที่ก่อนหน้านี้ เจ้าภาพ ได้ประกาศจะจัดชิงชัยกีฬา 40 ชนิดได้แก่ กีฬาทางน้ำ (ว่ายน้ำ, กระโดดน้ำ, ฟินสวิมมิ่ง), ยิงธนู, กรีฑา, บาสเกตบอล (5 คน และ 3 คน), บิลเลียด,เพาะกาย, โบว์ลิ่ง, มวย, เรือแคนู, หมากรุก, จักรยาน, ลีลาศ, อีสปอร์ต, ฟันดาบ, ฟุตบอล-ฟุตบอลชายหาดฟุตซอล, กอล์ฟ, ยิมนาสติก, แฮนด์บอล, ยูโด, ยูยิตสู, คาราเต้, คิกบ็อกซิ่ง, มวยไทย, ปันจักสีลัต, เปตอง, เรือพาย,เซปักตะกร้อ, ยิงปืน, เทเบิลเทนนิส, เทควันโด, เทนนิส, ไตรกีฬา, วอลเลย์บอล (ในร่ม-ชายหาด), โววีนัม,ยกน้ำหนัก, มวยปล้ำ และวูซู รวมชิงชัยประมาณ 520 เหรียญ