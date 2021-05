ขุมพลังแฝงอยู่ตรงนี้! เผยภาพ "เจ้าสัววิชัย" ที่เสื้อนักเตะ "เลสเตอร์"

ภายหลังจากสโมสร เลสเตอร์ ซิตี้ สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยเอฟเอ คัพ ได้เป็นสมัยแรก โดย แคสเปอร์ ชไมเคิ่ล นายทวารทีมชาติเดนมาร์ก ออกมาเปิดเผยว่า ขออุทิศแชมป์นี้ให้กับเจ้าสัววิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานสโมสรผู้ยิ่งใหญ่ และนักเตะทุกคนในทีมได้เหน็บรูปของเจ้าสัววิชัยไว้ในเสื้อแข่งขัน เพื่อที่เขาจะได้อยู่กับเราตลอดเวลา นักเตะทุกคนคุยกันมาหลายปีแล้วว่าอยากจะคว้าแชมป์เพื่อเจ้าสัววิชัย และ อัยยวัฒน์ ที่ร่วมงานกันมายาวนานอย่างไรก็ตามล่าสุดมีการเปิดเผยภาพของเจ้าสัววิชัย ที่ติดภายในเสื้อแข่งขันของทีม เลสเตอร์ ซิตี้ ผ่านแฟนเพจ What Is Shoeขอบคุณภาพจากแฟนเพจ What Is Shoe