รู้จักนักสู้หญิง "ริตู โฟกาต" จากครอบครัวคนต้นเรื่องหนังดัง "Dangal ปล้ำฝันสนั่นโลก"

คอหนังบอลลีวูดคงรู้จักภาพยนตร์เรื่อง "Dangal ปล้ำฝันสนั่นโลก" เป็นอย่างดี หนังเรื่องนี้ออกสู่สายตาคนทั่วโลกเมื่อปี 2559 กวาดรายได้ถล่มทลายถึง 340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือกว่า 10,200 ล้านบาท) กลายเป็นหนังอินเดียที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาล แต่หลายคนคงอาจยังไม่เคยรู้ว่าเรื่องราวที่ถูกนำเสนอในภาพยนตร์นั้นคือชีวิตจริงของครอบครัว "ริตู โฟกาต" แชมป์มวยปล้ำหญิงขวัญใจแดนโรตีที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นนักกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสานและกลายเป็นหนึ่งในดาวเด่นของเวทีระดับโลก วัน แชมเปียนชิพ(ตัวอย่างภาพยนตร์ Dangal)"Dangal" ในภาษาอินเดียแปลว่า "นักมวยปล้ำ" เนื้อหาของหนังนำเสนอเรื่องราวชีวิตของ มหาเวียร์ ซิงห์ (พ่อของ ริตู) ซึ่งเป็นอดีตนักมวยปล้ำผู้มีความฝันอยากเป็นแชมป์โลกแต่จำใจต้องทิ้งความฝันเพราะขาดการสนับสนุนจากทั้งครอบครัวและรัฐบาล เขาจึงตั้งใจว่าถ้ามีลูกชาย เขาจะปั้นให้เป็นตัวแทนของเขาทำตามฝันให้สำเร็จ แต่แล้ว มหาเวียร์ ต้องผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเขาได้ลูกสาวถึง 3 คน คือ คีตา, บาบิตา และ ริตู ด้วยค่านิยมทางสังคมของอินเดียที่สตรีเพศถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพ การจะให้ลูกสาวเป็นนักมวยปล้ำนั้นดูมืดมนเหลือเกินเรื่องราวดำเนินมาถึงจุดพลิกผันเมื่อลูกสาวคนโตและคนรองใช้วิชามวยปล้ำที่ซึมซับมาจากพ่อเล่นงานเพื่อนผู้ชายข้างบ้านซะสะบักสะบอม มหาเวียร์ เห็นแววนักสู้ของลูกสาวจึงคิดฉีกกฏจารีตทางสังคมโดยจับลูก ๆ มาฝึกมวยปล้ำอย่างจริงจัง จนกระทั่งสามารถผลักดันให้ลูกสาวคนโตและคนรองประสบความสำเร็จในอาชีพนักมวยปล้ำหญิงระดับประเทศในเวลาต่อมาความสำเร็จของพี่สาวทั้งสองกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ ริตู เดินตามรอยเท้าของครอบครัวอย่างมุ่งมั่นจนได้แชมป์มวยปล้ำ อินเดียน เนชันแนล แชมเปียนชิพ สามครั้ง แชมป์รายการ คอมมอนเวลท์ เรสลิ่ง ประเทศสิงคโปร์ ปี 2559 และเป็นนักมวยปล้ำหญิงอินเดียคนแรกที่ไปได้ไกลถึงรองแชมป์รายการ เวิร์ล ยู 23 เรสลิ่ง แชมเปียนชิพ ประเทศโปแลนด์ ปี 2560 เธอถูกเสนอชื่อเป็นตัวแทนประเทศเพื่อไปแข่งขันโอลิมปิก แต่ ริตู กลับทิ้งโอกาสนี้เพื่อเป้าหมายที่เหนือกว่าอาชีพนักมวยปล้ำ โดยเธอผันตัวเองสู่การเป็นนักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA)(ผลงานของ ริตู ใน วัน แชมเปียนชิพ)ริตู เจ้าของฉายา "The Indian Tigress" สมิงสาวดาวรุ่งแดนโรตี เปิดตัวอย่างสวยงามกับ วัน แชมเปียนชิพ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 หลังจากนั้นเธอก็เก็บชัยชนะต่อเนื่องถึง 4 ไฟต์ และกำลังจะสานต่อความสำเร็จเป็นไฟต์ที่ 5 ในศึกที่มีชื่อเดียวกับภาพยนตร์ชีวิตครอบครัวของเธอ คือ ONE:DANGALความฝันสูงสุดของ ริตู คือการเป็นนักกีฬาชาวอินเดียคนแรกที่สามารถขึ้นนั่งบัลลังก์แชมป์โลกของ วัน แชมเปียนชิพ ได้สำเร็จ เธอจะไปถึงจุดนั้นหรือไม่ อย่าลืมติดตามชมศึก ONE: DANGAL ในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. วัน แชมเปียนชิพ พร้อมเสิร์ฟความมันให้รับชมกันฟรี ๆ ทาง ONE Super App, YouTube ONE Championship, AIS Play และ ไทยรัฐทีวีช่อง 32 เวลา 23.00 น.