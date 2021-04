"ไรเนียร์" กระหยิ่มเสียบแทน "วิตาลี" เตรียมกระชากเข็มขัด "ออง ลา"

สถานการณ์ไวรัสยังส่งผลกระทบต่อเนื่องทั่วโลก และยังผลมาถึงคู่เอกของศึก ONE on TNT IV ซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเป็นการด่วน ซึ่งเดิมทีฮีโร่เมียนมาเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เฮฟวีเวต "ออง ลา เอ็น ซาง" จะได้แก้มือกับคู่ปรับเก่าตลอดกาล "วิตาลี บิกแดช" ซึ่งทั้งคู่เป็นไม้เบื่อไม้เมา ผลัดกันแย่งชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE รุ่นมิดเดิลเวตกันคนละครั้งเมื่อ 4 ปีก่อน แม้ตอนนี้ ออง ลา จะขยับขึ้นมาเป็นแชมป์โลกรุ่นไลต์เฮฟวีเวตที่ใหญ่ขึ้น แต่ วิตาลี ก็ยังตามจองล้างจองผลาญขอเปิดศึกไตรภาคท้าชิงเข็มขัด ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 29 เม.ย.นี้ ตามเวลาประเทศไทยแต่เหมือนโชคชะตาจะไม่เป็นใจ เมื่อผู้ท้าชิงแดนหมีขาวตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 และจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขัน เปิดโอกาสให้อีกหนึ่งอริเก่าของ ออง ลา อย่าง "ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์" ที่เพิ่งกระชากเข็มขัดแชมป์โลก ONE รุ่นมิดเดลเวตไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กระโดดเข้ามาเสียบแทนทันที ทำให้การรีแมตช์ของคู่นี้มาเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ดังนั้นศึกนี้นอกจากจะเป็นการป้องกันเข็มขัดเส้นเดียวที่เหลืออยู่ของ ออง ลา แล้ว ยังเป็นการเรียกศรัทธาคืนสู่ฮีโร่เมียนมา หลังจากพลาดท่าถูก ไรเนียร์ ซับมิชชันยกแรกในไฟต์แรกที่เจอกัน และยังเป็นการเปิดทางให้ ไรเนียร์ ก้าวขึ้นเป็นแชมป์โลก ONE สองรุ่นคือ รุ่นมิดเดิลเวตที่เขาครองบัลลังก์อยู่ และรุ่นไลต์เฮฟวีเวตที่กำลังจะแย่งชิงมาจาก ออง ลา ซึ่งหากเขาทำได้สำเร็จเขาจะได้รับการประกาศศักดาว่าเป็นแชมป์โลก ONE กติกาการต่อสู้แบบผสมผสานที่ควบสองบัลลังก์คนเดียวในขณะนี้ศึก ONE on TNT IV จะถ่ายทอดสดทางช่อง TNT ของอเมริกาในช่วงไพรม์ไทม์ ซึ่งจะตรงกับเวลา 07.30 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายนนี้ แฟนชาวไทยรับชมศึกนี้ได้ทาง ONE Super App, YouTube ของ ONE Championship และ AIS Play และรีรันทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 วันศุกร์ที่ 30 เม.ย.นี้ เวลา 22.40 น.ห้ามพลาด