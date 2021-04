วิ่งธงชาติไทยถึงราชบุรี พิชิตภารกิจ 91 กม. รวม 25 วัน วิ่งไป 1,922 กม.

กิจกรรมวิ่งธงส่งกำลังใจ เพื่อนำไปโบกสะบัดในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โตเกียวเกมส์ ขณะนี้ถึง จ.ราชบุรี รวมผ่าน 25 วัน วิ่งแล้ว 11 จังหวัด รวมระยะทาง 1,992 กม.ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมประวัติศาสตร์ "FLAG OF NATION วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งต่อกำลังใจจากพี่น้องคนไทยสู่นักกีฬาทีมชาติไทย ผ่านการวิ่งคนละ 1 กม. ต่อเนื่อง 61 วัน 35 จังหวัด ระยะทาง 4,606 กม. หรือเทียบเท่าระยะทางกรุงเทพฯ ไปยังกรุงโตเกียว ล่าสุดเมื่อ 21 เม.ย.64 เข้าสู่วันที่ 25 ของกิจกรรม เป็นการวิ่งจากจังหวัดเพชรบุรี ไปยังจังหวัดราชบุรีการวิ่งธงชาติไทยในวันที่ 25 กำหนดวิ่งจากลุงเท่ง ปั๊มน้ำใน ปตท. อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ไปยัง สำนักงาน กกท.ราชบุรี สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ระยะทางรวม 91.3 กม. โดยช่วงเช้าตรู่ ซึ่งเป็นช่วงลงทะเบียนนักวิ่ง ฝ่ายจัดกิจกรรมยังคงเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับนักวิ่งทุกคนเช่นเดิม ซึ่งก่อนสตาร์ท นายรัตน์ เป็นศิริ ประธานบริษัท คุณเท่ง (ชะอำ) ปิโตรเลียม จำกัด เพชรบุรี ให้เกียรติเชิญธงชาติไทยขึ้นโบกสะบัดส่งสัญญาณเริ่มกิจกรรมบรรยากาศการวิ่งในวันนี้ พี่น้องนักวิ่งชาวไทยทุกคนยังออกมาร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทย พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องคนไทยในตลอดเส้นทาง โดยในวันที่ 25 ของกิจกรรม ขบวนยังได้เคลื่อนผ่านแลนด์มาร์คสำคัญ อาทิ เขาวัง เขาย้อย ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงผ่านเส้นทางธรรมชาติ รวมทั้งเขตชุมชน ซึ่งก็มีประชาชนออกมาต้อนรับและโบกมือเป็นกำลังใจให้กับทีมนักวิ่งอยู่เป็นระยะๆสุดท้ายเหล่านักวิ่งพี่น้องคนไทยชาวเพชรบุรีและราชบุรี 91 ชีวิต ร่วมกันทำภารกิจ 91.3 กม. วิ่งนำธงชาติไทยมาปักและพำนักยังสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี ได้สำเร็จ ซึ่งก็ถือเป็นจังหวัดที่ 11 ที่วิ่งผ่าน ทำให้ระยะทางวิ่งสะสมตลอดเวลา 25 วัน ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,922.2 กม.แล้วสำหรับกิจกรรม “วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก” ในวันที่ 22 เม.ย.64 ซึ่งวิ่งต่อเนื่องเป็นวันที่ 26 กำหนดวิ่งจากสำนักงาน กกท. จ.ราชบุรี ไปยัง บริษัท โตโยต้า เจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด ระยะทาง 75.4 กม. โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รวมถึง มนัส บุญจำนงค์ นักชกเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ ปี 2004 ตอบรับร่วมวิ่ง โดยเตรียมนำนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ร่วมขบวนวิ่งธงชาติไทยในช่วงแรกของกิจกรรมวันที่ 26 ด้วยผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรม รวมถึงรับชมการไลฟ์สด ร่วมเเสดงความคิดเห็นเเละส่งกำลังใจให้กับอาสาสมัครนักวิ่งพี่น้องชาวไทยเเละนักกีฬาไทยได้ที่เฟซบุ๊ค "Road to Tokyo 2020" ตลอดทั้งวัน รวมถึงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ผ่านช่องทาง www.stadiumth.com เเละเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/THStadium/ขณะที่ กิจกรรม "FLAG of Nation Virtual Run" วิ่งเสมือนจริง ภารกิจที่เปิดโอกาสให้พี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมวิ่งพิชิต 1 ล้านกิโลเมตร จากสถานที่ไหน เวลาใดก็ได้ เพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยคว้าชัยในโอลิมปิก ซึ่งทุกๆ 1 กม. จะสมทบทุน 1 บาท สนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทย ล่าสุดวิ่งสะสมระยะทางไปแล้ว 691,941 กม.สำหรับใครที่พลาดร่วมกิจกรรมวิ่งผลัดธงชาติไทยเเละกิจกรรม FUN RUN สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประวัติศาสตร์ "FLAG of Nation Virtual Run" โดยสมัครเเละดูรายละเอียดที่เว็ปไซต์ https://bit.ly/webcheckraceOlympic2020 ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรรมจะได้รับเสื้อพร้อมเหรียญเป็นที่ระลึกด้วย