วิ่งธงชาติไทยถึงชะอำ ชาวประจวบฯ-เพชรบุรี รวม 24 วัน วิ่งสะสมระยะทางแล้ว 1,830 กม.

ชาวประจวบฯ-เพชรบุรี ประสานใจ วันเดียวรวมพลังวิ่ง ขยับระยะทางเพิ่มอีก 88.7 กม. ผ่าน 24 วัน วิ่งธงชาติไทย ส่งต่อกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทย วิ่งไปแล้ว 1,830.9 กม. โดยวันที่ 25 ของกิจกรรม เตรียมวิ่งต่อเข้าพื้นที่จังหวัดราชบุรี ขณะที่ "FLAG of Nation Virtual Run" วิ่งเสมือนจริง เพื่อเป้าหมาย 1 ล้าน กม. ระยะทางการวิ่งล่าสุดอยู่ที่ 689,652 กม.ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมประวัติศาสตร์ "FLAG OF NATION วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งต่อกำลังใจจากพี่น้องคนไทยสู่นักกีฬาทีมชาติไทย ผ่านการวิ่งคนละ 1 กม. ต่อเนื่อง 61 วัน 35 จังหวัด ระยะทาง 4,606 กม. เทียบเท่าระยะทางกรุงเทพฯ ไปยังกรุงโตเกียว ล่าสุดเมื่อ 20 เม.ย.64 เข้าสู่วันที่ 24 ของกิจกรรมวิ่งผลัดธงชาติไทยแล้วการวิ่งในวันที่ 24 ระยะทางรวม 88.7 กม. เส้นทางจากที่ว่าการอำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจุดหมาย ลุงเท่ง ปั๊มน้ำมัน ปตท.อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี เริ่มออกสตาร์ทกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืด โดยมี นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติ ร่วมทำพิธีอัญเชิญธงชาติไทยส่งต่อให้นักวิ่งไม้แรกของวันก่อนพิธีการวิ่งธงชาติไทยจะเริ่มขึ้น ฝ่ายจัดกิจกรรมยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดระลอกใหม่ โดยมีการคัดกรองนักวิ่งที่จุดลงทะเบียนอย่างเข้มงวด ทั้งการวัดไข้ ประเมินความเสี่ยง รวมถึงจัดที่ให้พักคอย โดยมีการเว้นระยะห่าง และแจกถุงมือยาง เพื่อลดการสัมผัสร่วมกันระหว่างวิ่งถือธงชาติไทยด้วยสำหรับการวิ่งธงชาติไทยในวันที่ 24 ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่พี่น้องนักวิ่งคนไทยชาวประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี จากหลายสาขาอาชีพและหลายกลุ่มอายุ ออกมาร่วมกันแสดงออกถึงสปิริตและความตั้งใจ ลงวิ่งในระยะทางประวัติศาสตร์ 1 กม. ด้วยสีหน้าสดใสและรอยยิ้มที่ภาคภูมิใจทั้งนี้ภารกิจในวันที่ 24 สำเร็จและลุล่วง เมื่อขบวนธงชาติไทยมาถึงยัง ลุงเท่ง ปั๊มน้ำมัน ปตท. อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยตลอดทั้งวันวิ่งขยับระยะทางเพิ่มอีก 88.7 กม. ทำให้สะสมระยะทางไปแล้ว 1,830.9 กม. โดยในวันพุธ ที่ 21 เม.ย. 64 วิ่งต่อเป็นวันที่ 25 ระยะทางรวม 91.3 กม. จากลุงเท่ง ปั๊มน้ำใน ปตท. อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ไปยัง สำนักงาน กกท.ราชบุรี สนามกีฬาจังหวัดราชบุรีนายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกมาเผยว่า ตนขอชื่นชมและขอบคุณทีมงานทุกคนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมที่สร้างขวัญและพลังใจต่อนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิกไทยเป็นอย่างมาก ในฐานะเจ้าบ้าน ตนขอขอบคุณและขอต้อนรับนักวิ่งทุกท่าน และขออวยพรให้ทัพนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จ คว้าเหรียญรางวัลกลับมาแฟนๆ กีฬาชาวไทยทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรม รวมถึงรับชมการไลฟ์สด ร่วมเเสดงความคิดเห็นเเละส่งกำลังใจให้กับอาสาสมัครนักวิ่งพี่น้องชาวไทยเเละนักกีฬาไทยได้ที่เฟซบุ๊ค "Road to Tokyo 2020" ตลอดทั้งวัน รวมถึงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ผ่านช่องทาง www.stadiumth.com เเละเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/THStadium/ด้านกิจกรรม "FLAG of Nation Virtual Run" วิ่งเสมือนจริง ภารกิจที่เปิดโอกาสให้พี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมวิ่งพิชิต 1 ล้านกิโลเมตร จากสถานที่ไหน เวลาใดก็ได้ เพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยคว้าชัยในโอลิมปิก ซึ่งทุกๆ 1 กม. จะสมทบทุน 1 บาท สนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทย ล่าสุดวิ่งสะสมระยะทางไปแล้ว 689,652 กม.สำหรับใครที่พลาดร่วมกิจกรรมวิ่งผลัดธงชาติไทยเเละกิจกรรม FUN RUN สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประวัติศาสตร์ "FLAG of Nation Virtual Run" โดยสมัครเเละดูรายละเอียดที่เว็ปไซต์ https://bit.ly/webcheckraceOlympic2020 ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรรมจะได้รับเสื้อพร้อมเหรียญที่ระลึกอีกด้วย