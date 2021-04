คุณตาวัย 84 โชว์ความฟิตวิ่งฉิว! ร่วมวิ่งผลัดธงชาติไทย เส้นทางสุราษฎร์ธานี-ชุมพร

คุณตาชุ่ม ลาดบูลย์ เกษตรกรวัย 84 ปีโชว์พลังฟิตทั้งกายและใจ ลงวิ่งโบกสะบัดธงไตรรงค์แบบไม่มีพัก ในวันที่ 19 วิ่งผลัดธงชาติไทย จาก จ.สุราษฎร์ธานีไป จ.ชุมพร สรุปหลังจบภารกิจวันที่ 19 กิจกรรม "วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" พี่น้องนักวิ่งคนไทยช่วยกันวิ่งไปแล้ว 1,465.6 กม.ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมประวัติศาสตร์ "FLAG OF NATION วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งต่อกำลังใจจากพี่น้องประชาชนชาวไทยสู่นักกีฬาทีมชาติไทย ผ่านการวิ่งคนละ 1 กม. ต่อเนื่อง 61 วัน 35 จังหวัด ระยะทาง 4,606 กม. เทียบเท่าระยะทางกรุงเทพฯ ไปยังกรุงโตเกียว ล่าสุดเมื่อ 15 เม.ย.64 เป็นการวิ่งในวันที่ 19สำหรับเส้นทางการวิ่งในวันที่ 19 กำหนดวิ่งจากโรงเรียนบ้านท่าแซะ จ.สุราษฎร์ธานี ไปยังจุดหมายปั๊มน้ำมัน พีที หลังสวน จ.ชุมพร ระยะทาง 84.1 กม. โดยการวิ่งในวันนี้ฝ่ายจัดกิจกรรมได้มอบถุงมือยางให้กับนักวิ่งทั้ง 84 คน สวมใส่เพื่อลดการสัมผัสระหว่างวิ่งถือด้ามธงชาติไทย ผืนใหญ่ ซึ่งจะถูกนำไปมอบและส่งต่อให้นักกีฬาไทยได้ใช้จริงๆในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดระลอกใหม่ รอบที่ 3 อยู่ในขณะนี้การวิ่งวันที่ 19 เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในช่วงเช้าตรู่ โดยได้รับเกียรติจาก นายภูริพัฒน์ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแซะ ร่วมอัญเชิญธงชาติไทยให้กับ ชฎาพร งามผิว ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านท่าแซะ ออกวิ่งเป็นคนแรกจากจุดสตาร์ทไฮไลต์ประจำวันอยู่ที่การร่วมวิ่งธงส่งกำลังใจของ "คุณตาชุ่ม" ชุ่ม ลาดบูลย์ เกษตรกรสวนยาง วัย 84 ปี ซึ่งอายุดูจะเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้น โดยคุณตาชุ่ม ลงวิ่งในกม.ที่ 1,401 ซึ่งก็เป็นช่วงสายของวัน ที่สภาพอากาศเริ่มร้อน และเป็นทางวิ่งที่ต้องขึ้นเนิน อย่างไรก็ตามกลับไม่เป็นปัญหา คุณตาชุ่มวิ่งรักษาสปีดตั้งแต่ตนจนจบ ใช้เวลาไปเพียง 7 นาทีกว่าๆ ก็วิ่งครบ 1 กม. ส่งต่อธงชาติไทยให้กับนักวิ่งรายต่อไปได้สำเร็จคุณตาชุ่ม ลาดบูลย์ เปิดใจหลังวิ่งว่า สำหรับการวิ่ง 1 กม.ในวันนี้ของตน ถือว่าสบายมาก ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ ภูมิใจที่ได้มีโอกาสมายืนตรงนี้ มาร่วมให้กำลังใจลูกๆ หลานๆ นักกีฬาไทย ซึ่งนี่ก็อาจเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ได้ร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์แบบนี้ สำหรับตนขอให้ลูกๆ นักกีฬาไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันขอให้มุ่งมั่น พยายาม สุขภาพแข็งแรง คว้าชัยชนะมาสู่ประเทศไทยให้ได้ขณะเดียวกันตลอดทั้งวัน ยังมีนักวิ่งอีกหลายคนจากหลากสาขาวิชาชีพออกมาร่วมวิ่งธงส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทย โดย ชฎาพร งามผิว ครูโรงเรียนบ้านท่าแซะ ที่ได้ร่วมวิ่งใน กม.แรกของวัน เปิดเผยว่า ภูมิใจมากๆ ที่ได้ร่วมเป็นกำลังใจเล็กๆในกิจกรรมนี้ รู้สึกตื่นเต้น สำหรับตนมองว่า นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้คนได้ออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนด้วยทั้งนี้หลังจบภารกิจการวิ่งในวันที่ 19 ของกิจกรรม "วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" พี่น้องนักวิ่งคนไทยช่วยกันวิ่งสะสมระยะทางรวมแล้ว 1,465.6 กม. โดยในวันศุกร์ ที่ 16 เม.ย. 64 วันที่ 20 ของกิจกรรม ทำการวิ่งกันต่อจากปั๊มน้ำมัน พีที หลังสวน จ.ชุมพร ไปยังบริษัท โตโยต้าชุมพร สาขาปฐมพร จ.ชุมพร ระยะทาง 65.2 กม.ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรม รวมถึงรับชมการไลฟ์สด พร้อมเเสดงความคิดเห็นเเละส่งกำลังใจให้กับอาสาสมัครนักวิ่งพี่น้องชาวไทยเเละนักกีฬาไทยได้ที่เฟซบุ๊ค "Road to Tokyo 2020" ตลอดทั้งวัน รวมถึงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ผ่านช่องทาง www.stadiumth.com เเละเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/THStadium/ขณะที่กิจกรรม "FLAG of Nation Virtual Run" วิ่งเสมือนจริง จากสถานที่ใดเเละเวลาใดก็ได้ ภารกิจที่เปิดโอกาสให้พี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมวิ่งพิชิต 1 ล้านกิโลเมตร ส่งต่อกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยคว้าชัยในโอลิมปิก โดยทุกๆ 1 กม. จะสมทบทุน 1 บาท สนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทย ล่าสุดวิ่งสะสมระยะทางเพิ่มได้อีกที่จำนวน 657,459 กม. แล้วทั้งนี้ใครที่พลาดร่วมกิจกรรมวิ่งผลัดธงชาติไทยเเละกิจกรรม FUN RUN สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประวัติศาสตร์ "FLAG of Nation Virtual Run" ครั้งนี้ได้ง่ายๆ โดยสมัครเเละดูรายละเอียดที่เว็ปไซต์ https://bit.ly/webcheckraceOlympic2020ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรรมไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะได้รับเสื้อพร้อมเหรียญที่ระลึกอีกด้วย