ชาวสงขลา-พัทลุง วิ่งฝ่าสายฝน รวมพลังวิ่งธงชาติไทย ส่งใจให้ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกโอลิมปิก

วิ่งผลัดธงชาติไทยวันที่ 15 ชาวสงขลาและพัทลุงไม่หวั่น แม้เจอฝนตกกระหน่ำตลอดทาง แต่ทุกคนสวมหัวใจสิงห์ รวมพลังวิ่งจนจบ พร้อมนำธงชาติไทยมาปักยังเส้นชัย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.พัทลุง ได้สำเร็จ สรุปผ่าน 15 วัน วิ่งไปแล้ว 10 จังหวัด สะสมระยะทางรวม 1,149.9 กม.ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมประวัติศาสตร์ "FLAG OF NATION วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งต่อกำลังใจจากพี่น้องประชาชนคนไทยไปสู่นักกีฬาทีมชาติไทย ผ่านการวิ่งคนละ 1 กม. ต่อเนื่อง 61 วัน 35 จังหวัด รวมระยะทาง 4,606 กม. เทียบเท่าระยะทางกรุงเทพฯ ไปยังกรุงโตเกียว ล่าสุดเมื่อ 11 เม.ย.64 เดินทางเข้าสู่การวิ่งผลัดธงชาติไทยวันที่ 15การวิ่งผลัดธงชาติไทย วันที่ 15 ใช้เส้นทางจากโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 จ.สงขลา มุ่งหน้าสู่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง รวมระยะทางทั้งสิ้น 61.8 กม. โดยก่อนออกสตาร์ทได้รับเกียรติจาก “ภัคนลิน ทองศรีจันทร์” ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 จ.สงขลา ทำหน้าที่อัญเชิญธงชาติไทย ส่งต่อให้กับ “ตติยาภรณ์ มาลาทอง” ครู ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 2 วัย 25 ปี ออกวิ่งเป็นคนแรกสำหรับการวิ่งในวันนี้ นักวิ่งต้องเจอกับสภาพอากาศที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจ โดยตลอดทั้งวันมีฝนตกกระหน่ำลงมา สลับมีแดดออกในบางช่วง ซึ่งในช่วง กม.ที่เจอฝนกระหน่ำ ถือเป็นการพิสูจน์ให้เห็นความตั้งใจเกินร้อยของเหล่าพี่น้องนักวิ่งชาว จ.สงขลาและพัทลุงได้เป็นอย่างดี โดยแต่ละคนสวมหัวใจสิงห์ วิ่งต่อกันจนจบครบภารกิจ 1 กม.ของตัวเองแบบไม่มีหยุดพักทั้งนี้พี่น้องชาวสงขลาและพัทลุง ช่วยกันทำหน้าที่และพิชิตภารกิจ นำธงไตรรงค์มาปักยังเส้นชัยที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงได้สำเร็จ ทำให้จบวันที่ 15 ของกิจกรรม วิ่งผ่าน 10 จังหวัด สะสมระยะทางไปแล้ว 1,149.9 กม. โดยในวันจันทร์ ที่ 12 เม.ย.64 จะเป็นการวิ่งในวันที่ 16 ของกิจกรรม โดยจะเริ่มวิ่งจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง ไปยังที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง 84 กม.สำหรับเส้นทางการวิ่งผลัดธงชาติไทยครั้งประวัติศาสตร์ "FLAG OF NATION วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นต่อเนื่อง 61 วัน ระหว่างวันที่ 28 มี.ค.- 27 พ.ค. 64 ใช้เส้นทางการวิ่งรวม 4,606 กม. วิ่งผ่าน 35 จังหวัดทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำเเพงเพชร ตาก ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เเพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนเเก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระเเก้ว จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา เเละมาสิ้นสุดที่สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการสำหรับใครที่พลาดร่วมวิ่งผลัดธงชาติไทยเเละกิจกรรม FUN RUN ยังสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ผ่านกิจกรรม FLAG of Nation Virtual Run" วิ่งเสมือนจริง จากสถานที่ใดเเละเวลาใดก็ได้ เพื่อร่วมทำภารกิจ พิชิต 1 ล้านกิโลเมตร ส่งต่อกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยคว้าชัยในโอลิมปิก โดยทุกๆ 1 กม. จะสมทบทุน 1 บาท สำหรับสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยด้วย โดยสามารถสมัครเเละดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ https://bit.ly/webcheckraceOlympic2020 ซึ่งระยะทางสะสมปัจจุบันอยู่ที่ 629,269 กม. ขณะเดียวกันผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรรมจะได้รับเสื้อพร้อมเหรียญที่ระลึกด้วยผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรม รวมถึงรับชมการไลฟ์สด ร่วมเเสดงความคิดเห็นเเละส่งกำลังใจให้กับอาสาสมัครนักวิ่งพี่น้องชาวไทยเเละนักกีฬาไทยได้ที่เฟซบุ๊ค "Road to Tokyo 2020" ตลอดทั้งวัน รวมถึงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ผ่านช่องทาง www.stadiumth.com เเละเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/THStadium/