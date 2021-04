"วัน แชมเปียนชิพ" เผยเรตติง "ดิ แอปเพรนทิส" ทำลายสถิตผู้ชมสูงสุดทั่วเอเชีย

"The Apprentice: ONE Championship Edition" ออกอากาศตอนแรกในเอเชีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม และมียอดผู้ชม 4 ล้านคนโดยประมาณ โดยออกอากาศทางช่อง AXN เป็นช่องหลัก รวมถึงช่องฟรีทีวีและดิจิทัลแพลตฟอร์มในภูมิภาคของตลาดหลักต่างๆ ในเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทยมาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น แม้จะถ่ายทำในสิงคโปร์ในช่วงการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของ COVID-19 แต่ “The Apprentice: ONE Championship Edition” ก็สามารถผลิตรายการออกมาได้อย่างมีคุณภาพน่าอัศจรรย์รายการตอนที่หนึ่งสามารถทำลายสถิติยอดผู้ชม โดยเอาชนะรายการแข่งขันยอดนิยมที่ออกฉายรอบปฐมทัศน์อื่นๆ อย่าง “America's Got Talent” ซีซันที่ 20, “MasterChef Singapore” ซีซัน 2, “The Voice” ซีซัน 20 และ “The Masked Singer” ซีซัน 5 และจะกลายเป็นซีรีส์เรียลลิตีภาษาอังกฤษที่ออกอากาศทางทีวีที่มีผู้ชมมากที่สุดประจำซีซัน 2021ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอของวัน แชมเปียนชิพ ระบุว่า “เมื่อสรุปคอนเซ็ปต์ของรายการ ‘The Apprentice: ONE Championship Edition’ ได้ เรารู้ทันทีว่าเรามีสิ่งที่พิเศษอยู่ในมือ ผมรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนจากแฟนๆ ทั่วทั้งเอเชียที่คอยติดตามรับชม, Refinery Media ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการผลิตของเรา, แบรนด์ผู้ให้การสนับสนุนเรา และพันธมิตรด้านการออกอากาศ ตลอดจนทีมงาน วัน แชมเปียนชิพ ทุกคนที่ลงแรงทำงานอย่างเต็มที่ ‘The Apprentice: ONE Championship Edition’ ไม่ใช่ ‘Apprentice’ แบบเดิมๆ ที่คุณคุ้นชิน และผมหวังว่าจะได้ร่วมเดินทางกับคุณไปตลอดรอดฝั่งในอีก 12 สัปดาห์ข้างหน้า”ตอนที่ 1 มีการเข้าถึงการออกอากาศเกินกว่าค่าเฉลี่ยสล็อตเวลาของ AXN ในฟิลิปปินส์ถึง 60% เอาชนะ “The Amazing Race” ตอนที่ 1 ซีซัน 32 ซึ่งเป็นรายการเรียลลิตีทีวีที่ฉายมาอย่างยาวนานของอเมริกา (ค่าเฉลี่ยสล็อตเวลาอ้างอิงจากสล็อต FY2020 วันพฤหัสบดี 20:50 น. ที่มา: Nielsen)เรตติงตอนที่ 1 ใน TV5 สูงกว่าค่าเฉลี่ยสล็อตเวลา 57%(ค่าเฉลี่ยสล็อตเวลาอ้างอิงจาก สล็อต FY2020 วันเสาร์ 23.00 น. ที่มา: Nielsen)รายการตอนปฐมทัศน์ที่ออกอากาศทางช่องอมรินทร์ทีวี ได้ทุบสถิติและกลายเป็นรายการประชันความสามารถที่มียอดเข้าถึงและเรตติงเป็นอันดับ 1(ในบรรดารายการประเภทประชันความสามารถทั้งหมดที่ออกอากาศทางอมรินทร์ทีวี ตั้งแต่ ส.ค. 2563 - ก.พ. 2564 ที่มา: Nielsen)รายการตอนปฐมทัศน์ที่ออกอากาศทางช่อง AXN ในสิงคโปร์ เพิ่มค่าเฉลี่ยของสล็อตเวลา TVR 38% โดยมีค่าเฉลี่ยเวลารับชมอยู่ที่ 34 นาที(ค่าเฉลี่ยสล็อตเวลาอ้างอิงจากสล็อต FY2020 วันพฤหัสบดี 20:50 น. ที่มา: Gfk)"The Apprentice" ที่ออกอากาศรอบปฐมทัศน์ทาง AXN เป็นรายการที่มีเรตติงเป็นอันดับ 1 ของวัน(คำนวณจากระยะเวลาออกอากาศตลอดทั้งวัน ของช่อง AXN Malaysia ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่มา: Nielsen)“The Apprentice: ONE Championship Edition” คัดเลือกผู้สมัคร 16 คนจากผู้สมัครทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันในเกมเดิมพันสูงที่มีทั้งความท้าทายทางธุรกิจและทางกายภาพ ผู้ชนะจะได้รับข้อเสนองานมูลค่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเฉียด 8 ล้านบาท เพื่อทำงานขึ้นตรงกับนายชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอเป็นเวลา 1 ปีในฐานะผู้ช่วยส่วนตัวที่สิงคโปร์นักกีฬาคนอื่นๆ ที่ยังจ่อคิวรอปรากฎตัวในตอนต่อๆ ไป ได้แก่ เบน แอสเครน อดีตแชมป์โลก ONE รุ่นเวลเตอร์เวต, แบรนดอน เวรา แชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต, แองเจลา ลี แชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวตหญิง, ดิมิเทรียส จอห์นสัน แชมป์โลก ONE เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต, ริตู โฟกาต นักมวยปล้ำหญิงชื่อดังของอินเดีย, เซจ นอร์ธคัท แชมป์โลกคาราเต้ และซง จิง หนาน แชมป์โลก ONE รุ่นสตรอว์เวตหญิง“The Apprentice” คือเรียลลิตีทีวีแบบไม่มีสคริปต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งในประวัติศาสตร์ ที่นำผู้แข่งขันมาตัดสินชั้นเชิงในการทำธุรกิจโดยมีรางวัลเป็นการได้ทำงานขึ้นตรงกับซีอีโอระดับไฮโปรไฟล์ แฟรนไชส์นี้ออกอากาศไปแล้วกว่า 120 ประเทศ ซีซันแรกของ “The Apprentice: ONE Championship Edition” มีทั้งหมด13 ตอน