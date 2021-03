รองผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ร่วมวิ่งผลัดวันที่ 2 กิจกรรม  "FLAG OF NATION"

สุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสงคราม ร่วมออกสตาร์ทไม้เเรกวันที่ 2 กิจกรรม "FLAG OF NATION วิ่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" โดยเริ่มออกสตาร์ทใน กม.ที่ 92 เส้นทางสมุทรสงคราม ไปสิ้นสุดที่ จ.เพชรบุรี ซึ่งตลอดทั้งประชาชนที่สมัครร่วมกิจกรรมทั้ง 73 คนเเตะมือวิ่งนำธงไตรรงค์โบกสะบัดจนสะสมระยะทางการวิ่งทั้ง 2 วัน เเล้ว 172 กม.เมื่อวันที่ 29 มี.ค.64 เข้าสู่วันที่ 2 ของกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ "FLAG OF NATION วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" กิจกรรมวิ่งส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยสู้ศึกโอลิมปิกเเละพาราลิมปิกเกมส์ ซึ่งจัดต่อเนื่อง 61 วัน 35 จังหวัด รวมระยะทาง 4,606 กม. เทียบเท่าระยะทางกรุงเทพฯ ไปถึงกรุงโตเกียว เป็นคิวการวิ่งในเส้นทางจังหวัดสมุทรสงคราม ไปยังจังหวัด เพชรบุรี โดยออกสตาร์ทที่สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ไปสิ้นสุดที่ ที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.หจก.เฮงปิโตรเลียม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ระยะทางรวม 79.3 กม.สำหรับการออกสตาร์ทในวันที่ 2 นับระยะทางการวิ่งต่อจากวันเเรก เริ่มต้นใน กม.92 ผลัดไม้เเรกของวัน ได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมวิ่งธงชาติไทยเป็นคนเเรก โดยมีคณะผู้บริหารเเละผู้ติดตามร่วมวิ่งในขบวนตลอดเส้นทาง ซึ่งรองพ่อเมืองสมุทรสงคราม รับหน้าที่วิ่ง 1 กม. ก่อนจะส่งมอบธงชาติไทยต่อให้กับ ฉัตรวรินทร์ เฮงวิวัฒน์ชัย นักวิ่งผลัดที่ 2นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เผยว่า กิจกรรม "FLAG OF NATION วิ่งส่งธงชาติไทยไปโตเกียวโอลิมปิก ถือเป็นกิจกรรมที่ทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการส่งต่อกำลังใจให้นักกีฬาไทยไปเเข่งขันโอลิมปิกเเละพาราลิมปิกเกมส์ โดยตนในนาม จ.สมุทรสงคราม เเละพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสงคราม ขอเป็นกำลังใจ เเละส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยทุกคน ที่กำลังลงเเข่งขันรอบคัดเลือก เเละนักกีฬาที่ได้สิทธิ์ไปเเข่งขันมหกรรมกีฬาทั้ง 2 รายการ ขอให้ประสบชัยชนะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากเเฟนกีฬาเเละประเทศไทยสำหรับกิจกรรม "FLAG OF NATION วิ่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" วันที่ 2 ใช้ประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 79 คน ออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ วิ่งส่งกำลังใจรวมกันตั้งเเต่สนามกีฬากลาง จ.สมุทรสงคราม ไปยังถึงจุดหมายปั๊มน้ำมันปตท.หจก.เฮงปิโตรเลียม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยร่วมกันวิ่งได้ระยะทางเป้าหมาย 79.4 กม รวมทั้ง 2 วัน วิ่งพิชิตระยะทางไปเเล้วทั้งสิ้น 172 กม.โดยการวิ่งในวันที่ 3 จะมีขึ้นในวันอังคาร ที่ 30 มี.ค.64 เริ่มออกสตาร์ทกันตั้งเเต่ช่วงเช้าตรู่ ที่ปั๊มน้ำมันปตท.หจก.เฮงปิโตรเลียม มุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทาง ที่บริษัท โตโยต้า ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด สาขาปราณบุรี โดยเตรียมใช้นักวิ่งที่สมัครร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 73 ท่าน ร่วมวิ่งธงชาติไทย ในระยะทางรวม 73.5 กม.ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเเละรับชมการไลฟ์สด พร้อมร่วมคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับอาสาสมัครนักวิ่งเเละนักกีฬาไทยได้ที่เฟซบุ๊ค "Road to Tokyo 2020" ตลอดทั้งวันที่มีกิจกรรม รวมถึงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ www.stadiumth.com หรือเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/THStadium/ และ website https://www.roadtotokyo2020th.com/อนึ่งเส้นทางการวิ่งผลัดธงชาติไทยครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่าง 28 มี.ค.- 27 พ.ค. 64 จะใช้เส้นทางการวิ่งรวม 4,606 กม.ผ่าน 35 จังหวัดทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำเเพงเพชร ตาก ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เเพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนเเก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สระเเก้ว จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา เเละมาสิ้นสุดที่สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการงานวิ่งครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ สนับสนุนโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์, คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฟู้ดแพนด้า ประเทศไทย จำกัด, บริษัท บุญรอด เทรดดิ้งจำกัด, บริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด และ บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด