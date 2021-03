"สมรักษ์" นำวิ่งส่งธงชาติไทยไปโอลิมปิก ประเดิม 28 มี.ค.นี้

นับถอยหลัง กิโลเมตรที่ 1 ถึง 4,606 งานวิ่งครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองไทย "FLAG OF NATION วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" วิ่งต่อเนื่อง 61 วัน 35 จังหวัด ใกล้ได้ฤกษ์ เตรียมเปิดฉากเริ่มสตาร์ทกันที่ กกท. 28 มีนาคมนี้ใกล้เข้ามาเเล้วกับกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองไทย "FLAG OF NATION วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" กิจกรรมวิ่งผลัดธงชาติไทย ต่อเนื่อง 61 วัน ผ่าน 35 จังหวัด รวมระยะทาง 4,606 กม. โดยจะเริ่มนับ 1 ออกสตาร์ทกันในช่วงเช้าตรู่วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคมนี้ ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ "FLAG OF NATION วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวกการเฟ้นนักวิ่งที่เป็นประชาชนมาจากทั่วประเทศ ได้ทำการประกาศชื่อนักวิ่ง 4,568 คน เพื่อเข้ามาร่วมวิ่งกับ ศิลปิน ดารา และนักกีฬาอีกมากมายไปเป็นที่เรียบร้อยเเล้วทั้งนี้ผู้สมัครจะได้ร่วมวิ่งถือธงไตรรงค์คนละ 1 กิโลเมตร โดยจะเริ่มออกสตาร์ทในช่วงเช้าวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม นี้ ที่อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก กกท. โดยมี “บาส” สมรักษ์ คำสิงห์ อดีตนักมวยสากลทีมชาติไทย ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก แอตแลนตา 1996 คนแรกของประเทศไทย จะเป็นนักวิ่งไม้แรกซึ่งจะทำการวิ่งต่อเนื่อง 61 วัน ผ่าน 35 จังหวัด ก่อนมาสิ้นสุดที่สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รวมระยะทางการ วิ่งทั้งหมด 4,606 กม. เทียบเท่าระยะทางจาก กรุงเทพฯ ถึงกรุงโตเกียวโดยกิจกรรม "FLAG OF NATION วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" ถือเป็นการร่วมเเสดงออก ถึงความร่วมไม้ร่วมมือและร่วมใจกันของคนไทยทั้งชาติในการส่งต่อกำลังใจให้นักกีฬาจากประเทศไทยสู้ศึกโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2564สำหรับงาน "FLAG OF NATION วิ่งส่งธงชาติไทย ไปโตเกียวโอลิมปิก" จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก กกท. โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ทางเวปไซต์ www.stadiumth.comและเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/THStadium/ รวมถึงรับชมไลฟ์สดการวิ่งเเบบเรียลไทม์ในทุกก้าวทุกกิโลเมตรผ่านทางเฟซบุ๊ค "Road to Tokyo 2020" เเละ "ก้าว"