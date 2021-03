ยามาฮ่ายกขบวนลุยมอเตอร์โชว์ คอนเซปต์ YAMAHA-SMART CONNECTED LIFE เปิดโฉมใหม่ 5 รุ่น New NMAX Connectd นำทัพ

มร.ทัตสึยะ โนซากิ ประธานกรรมการบริหาร นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีเปิดบูธ YAMAHA-SMART CONNECTED LIFE โดยในปีนี้ยามาฮ่าชูแนวคิด “ART FOR HUMAN POSSIBILITIES” เปิดตัวโมเดลใหม่ 5 รุ่น นำทัพด้วย New YAMAHA NMAX Connected ที่เสริมด้วยเทคโนโลยี Y-Connect และ Traction Control พร้อมด้วย New MT-07 ใหม่ Hyper Naked… Master of Torque, XMAX300 สีใหม่พร้อมไฟหน้าแบบ FULL LED คลาส A สว่างชัด มาตรฐาน ECE, XSR155 ที่มาพร้อมกับสีสันใหม่ที่ช่วยอัพความโดดเด่น หรูหรา อย่างมีสไตล์ และ FINO125 ใหม่ ออโตเมติกแฟชั่นที่ครองใจชาวไทยมากว่า 15 ปีพร้อมกันนี้ภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 42 ยามาฮ่ายังส่งโปรโมชั่นแบบสุดพิเศษให้กับผู้ที่สนใจซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบิ๊กไบค์ อุปกรณ์ตกแต่ง และเครื่องแต่งกาย พร้อมทั้งภายในบูธยามาฮ่ายังได้นำ YAMAHA MARINE และ YAMAHA Golf Car พร้อมทั้ง YAMAHA Music มาร่วมจัดแสดงภายในบูธ YAMAHA-SMART CONNECTED LIFE อีกด้วยพบกับทัพรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า พร้อมด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ ได้แล้วภายในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี