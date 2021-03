บรุนสัน เก๋ากว่าไล่ทุบต้อนแต้ม ฮอลแลนด์ ขาด ศึก UFC Fight Night

ดีเร็ค บรุนสัน จอมระห่ำชาวอเมริกันอาศัยชั่วโมงบินที่เหนือกว่า ทั้งการจับปล้ำและการต่อสู้ภาคพื้นดินไล่ทุบเอาชนะเพื่อนร่วมชาติอย่าง เควิน ฮอลแลนด์ ไปได้อย่างขาดลอย ในศึก UFC Fight Night: Brunson VS Holland เมื่อช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมาทัวร์นาเม้นต์การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่และได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกอย่าง UFC ระเบิดศึกการต่อสู้ในรุ่นมิดเดิลเวตเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา โดยเป็นการพบกันของสองนักสู้จากแดนมะกันอย่าง เสือเฒ่า บรุนสัน วัย 38 ปี ดวลกับ "TRAILBLAZER" เควิน ฮอลแลนด์ คู่ต่อกรวัย 28 ปีตลอดการต่อสู้ทั้ง 5 ยก บรุนสัน คุมเกมไว้ได้แบบเบ็ดเสร็จตั้งแจ่ยกแรกจนถึงยกสุดท้าย โดยเฉพาะการต่อสู้ภาคพื้นดินที่จับปล้ำไล่ทุบ ฮอลแลนด์ จนทำอะไรไม่เป็น ได้แต่เอาตัวรอดจนครบ 5 ยก สุดท้าย บรุนสัน เก็บสถิติเพิ่มเป็นชนะ 22 แพ้ 7 ได้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีนักสู้จากทวีปเอเชียที่ขึ้นวาดลวดลายในรุ่นเวลเตอร์เวตด้วย แต่ผลปรากฏว่าซง เคนาน นักสู้จากปักกิ่ง จีนแผ่นดินใหญ่ พลาดท่าโดน แม็กซ์ กริฟฟิน จอมเก๋าชาวอเมริกัน รัวหมัดใส่จนร่วงลงไปกองพ่าย TKO ไปตั้งแต่ยกแรกสำหรับศึก UFC Fight Night: Brunson VS Holland มีการแข่งขัน 2 คู่ที่ถูกยกเลิก โดยคู่แรกเป็นรองคู่เอกในพิกัดรุ่นไลต์เวต ระหว่าง เกรกอร์ กิลเลสพี จอมระห่ำชาวอเมริกัน กับ แบรด ริดเดลล์ นักสู้หน้าใหม่จากนิวซีแลนด์ โดยการแข่งขันถูกยกเลิก และคาดกันว่าน่าจะเกิดจากการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ของนักกีฬาและทีมงานส่วนอีกหนึ่งคู่เป็นการพบกันในรุ่นแบนตั้มเวตหญิงระหว่าง จูเลีย อวิลา พบกับ จูลิญา สโตเลียเรนโก โดยสาเหตุที่ยกเลิกเนื่องจาก สโตเลียเรนโก เกิดอาการวูบในขณะชั่งน้ำหนัก จนต้องขอถอนตัวผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการศึก UFC Fight Night: Brunson VS Hollandคู่หลักคู่เอก - รุ่นมิดเดิลเวตดีเร็ค บรุนสัน ชนะคะแนน เควิน ฮอลแลนด์รุ่นเวลเตอร์เวตแม็กซ์ กริฟฟิน ชนะ TKO ยกที่ 1รุ่นสตรอว์เวตหญิงมอนต์เซอร์ราซ รูอิส ชนะคะแนน เชยานเน บายส์รุ่นแบนตั้มเวตอาเดรียน ยาเนซ ชนะ TKO กุสตาโว โลเปซ ยกที่ 3รุ่นเฮฟวีเวตไต ตุยวาซา ชนะ TKO แฮร์รี ฮันซัคเกอร์ ยกที่ 1คู่ประกอบรายการรุ่นแบนตัมเวตเมซี ชิอาสสัน ชนะคะแนน มาเรียน เรนูรุ่นไลต์เวตแกรนท์ ดอว์สัน ชนะ TKO เลโอนาร์โด ซานโตส ยกที่ 3รุ่นมิดเดิลเวตเทรวิน จิเลส ชนะคะแนน โรมัน โดลิดเซรุ่นแบนตั้มเวตมอนเทล แจ็คสัน ชนะ TKO เจสซี สตราเดอร์ ยกที่ 1รุ่นฟลายเวตบรูโน ซิลวา ชนะ TKO เจพี บายส์ ยกที่ 2สำหรับรายการต่อไปของศึก UFC จะเป็นการต่อสู้ในรายการ UFC 260 : Miocic VS Ngannou โดยคู่เอกของรายการเป็นชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวต ระหว่าง สติเป มิโอซิช เจ้าของแชมป์ชาวอเมริกัน จะป้องกันตำแหน่งกับ ฟร็องซิส เอ็นกานนู รองแชมป์หมายเลข 1 ชาวแคเใอรูน ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม นี้ ณ สังเวียน UFC APEX ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา