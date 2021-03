UFC ACADEMY เปิดตัว 3 นักสู้จีน ส่งประเดิมสังเวียนในศึก UFC 261

UFC องค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมจัดไฟต์เปิดตัวให้กับ 3 นักสู้จากประเทศจีนที่จบหลักสูตร UFC ACADEMY ได้ประเดิมโชว์ฝีมือบนสังเวียน 8 เหลี่ยมเป็นครั้งแรกภายใต้ศึก UFC 261: Usman vs. Masvidal ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน นี้UFC ACADEMY เป็นสาขาหรือเฟรนไชส์ของ UFC ที่มีฐานการผลิตนักสู้จากแผ่นดินใหญ่อยู่ที่กรุงเซี่ยงไฮ้ ซึ่ง 3 นักสู้ที่จบหลักสูตรและจะได้เปิดตัวในรายการ UFC 261: Usman vs. Masvidal ประกอบไปด้วย โอริกาลัง นักสู้จีนเชื้อสายมองโกล จะพบกับคู่ต่อสู้ดีกรีแชมป์ Dana White's Contender Series อย่าง เจฟฟ์ โมลินา ชาวอเมริกัน ในพิกัดรุ่นฟลายเวตสำหรับ โอริกาลัง ถือว่ากำลังทำผลงานได้อย่างร้อนแรง เมื่อเป็นฝ่ายเก็บชัยมาแล้ว 6 ไฟต์ติดต่อกัน หนึ่งในนั้นเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นแบนตั้มเวต ในรายการ China's WLF W.A.R.Sนักสู้จาก UFC ACADEMY คนที่ 2 ที่จะได้เปิดตัวใน UFC คือ เหลียง นา สาวแดนมังกรในพิกัดรุ่นสตรอว์เวตหญิง โดยไฟต์ประเดิมกรง 8 เหลี่ยมของเธอจะต้องดวลกับ อาเดรียเน คาร์เนลอสซี อีกหนึ่งนักสู้สาวหน้าใหม่ที่เพิ่งจะขึ้นสังเวียนเป็นครั้งที่สองเท่านั้นDragon Girl วัย 24 ปีถือเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งพุ่งแรงของวงการ MMA ในจีน เธอเปิดตัวด้วยการชนะ 7 ไฟต์รวดในรายการในบ้านเกิด และถึงตอนนี้ก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาแบบก้าวกระโดด โดยเธอกำลังมองหาชัยชนะไฟต์ที่ 5 ติดต่อกันกับการต่อสู้ในศึก UFC เป็นครั้งแรกในชีวิตคนสุดท้ายคือ หรง จู ดาวรุ่งรูปหล่อวัย 21 ปีจากมณฑลเซฉวน จะเดบิวต์กับอีกหนึ่งนักสู้หน้าใหม่ใน UFC แต่ประสบการณ์สูงอย่าง คาซูลา วาร์กัส คู่ต่อกรจอมเก๋าชาวเม็กซิกันวัย 35 ปีสิ่งที่น่าจับตามองสำหรับคู่นี้คือ หรง จู กำลังร้อนแรงเกินห้ามใจ ได้รับชัยชนะมาแล้วถึง 10 ไฟต์ติดต่อกัน แถมเป็นการชนะแบบไม่ครบยกถึง 9 ไฟต์ ก่อนจะได้รับโอกาสเปิดตัวเป็นครั้งแรกในศึก UFC 261: Usman vs. Masvidal ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายนนี้สำหรับศึก UFC 261: Usman vs. Masvidal จะย้ายสังเวียนไปแข่งกันที่ VyStar Veterans Memorial Arena รัฐฟลอริดา และแข่งแบบเปิดให้มีผู้ชมเข้าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 1 ปีนอกจากนี้ UFC อคาเดมี ยังมีการประกาศรายชื่อนักสู้ 29 คนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ UFC ACADEMY ในรุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดUFC Academy Combine เป็นการคัดเลือกนักสู้โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์ ผู้สมัครจะได้รับการทดสอบทักษะต่างๆ 12 ประเภททั้ง มวยปล้ำ และการต่อสู้ในทุกแขนง รวมไปถึงความสามารถทางกายภาพ พลังของร่างกายทั้งส่วนล่างและส่วนบน, ความแข็งแรงสูงสุด, การวัดค่าพลังแบบไม่ใช้ออกซิเจน, ความสามารถในการต่อสู้แบบไม่ใช้ออกซิเจน, ปฏิกิริยาการตอบสนอง ฯลฯโดยระบบการให้คะแนน กำหนดขึ้นจากตัวชี้วัด 72 ประเภทที่สามารถเปรียบเทียบระหว่างนักกีฬาแต่ละคนได้อย่างชัดเจน และในที่สุดก็นำไปสู่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 29 คนจากจำนวนผู้สมัครราว 50 คนสำหรับศึก UFC 261: Usman vs. Masvidal ไฮไลท์ของรายการมีการชิงแชมป์โลก 3 คู่ ประกอบไปด้วย รุ่นเวลเตอร์เวต ระหว่าง คามารู อุสมาน เจ้าของตำแหน่งชาวไนจีเรียจะขึ้นป้องกันตำแหน่งกับ ฮอร์เก มาสวิดาล ผู้ท้าชิงอันดับ 4 ชาวอเมริกันนอกจากนี้ยังมีการชิงเข็มขัดรุ่นฟลายเวตหญิง ระหว่าง "Bullet" วาเลนตินา เชฟเชนโก สวยเพชรฆาตจากคีร์กีซสถาน จะขึ้นป้องกันตำแหน่งไฟต์บังคับกับผู้ท้าชิงอันดับ 1 อย่าง เจสซิกา อันดราเด อดีตแชมป์โลกรุ่นสตรอว์เวทหญิงชาวบราซิลส่วนรุ่นสตรอว์เวตหญิง จาง เหว่ยลี่ ซูเปอร์สตาร์สาวชาวจีน เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก จะขึ้นป้องกันตำแหน่งกับ โรเซ นามาญูนาส ผู้ท้าชิงตัวอันตรายชาวอเมริกัน รวมทั้งคู่การต่อสู้ที่น่าสนใจอีกมากมายแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง FOX Sports Asia และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-261