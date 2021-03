โลกจดจำ! "นุศรา" ติดท็อป 100 นักตบลูกยางโลก

"ซาร่า" นุศรา ต้อมคำ มือเซ็ตอัจฉริยะทีมชาติไทย ได้รับการพิจารณาจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ให้เป็นหนึ่งเดียวจากประเทศไทย เป็น "หนึ่งในร้อย" สุดยอดนักวอลเลย์บอลและทีมวอลเลย์บอลของโลก (Roster 100 The World’s Best 2010-2020) ที่ทรงอิทธิพลในทศวรรษ (Top One Hundred Most Influential Players of the Decade)ทั้งนี้ 100 รายชื่อนักวอลเลย์บอลและทีมวอลเลย์บอลนั้น รวมถึงกีฬาวอลเลย์บอลในร่มและวอลเลย์บอลชายหาดจากทุกทวีปทั้งประเภทชายและหญิง โดยไม่เพียงแค่คว้ารางวัลในการแข่งขันอันทรงเกียรติเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นใหม่นอกจาก นุศรา ต้อมคำ ของทีมชาติไทยแล้ว ยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลชาวเอเชียอีกหลายรายที่มีชื่อติดมาด้วย อาทิ คิม ยอน คยอง (เกาหลีใต้), ซู ถิง (จีน), ซาโอริ คิมูระ (ญี่ปุ่น)