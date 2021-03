อ่อนกว่า 15 ปี "อัลมา" หวังใช้ความสดบด "เจเน็ต ท็อดด์"

"อัลมา ยูนิคู" นักมวยสาวแดนจิงโจ้ วัย 20 ปี จากโลแกนซิตี ออสเตรเลีย ที่มีหน้าตาอันสะสวยเป็นใบเบิกทาง แต่ใช่ว่าจะสวยอย่างเดียว ลีลาการชกมวยของเธอก็ร้อนแรงจนเป็นที่เตะตาไม่แพ้กันเธอเริ่มฝึกมวยไทยตั้งแต่วัย 8 ขวบ และเก็บประสบการณ์ชกมวยจนกระทั่งคว้าแชมป์ระดับประเทศ และแชมป์ WBC และ IPCC มาครองแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อก้าวเข้ามาสู่เวทีระดับโลก วัน แชมเปียนชิพ และต้องเทียบชั้นกับตัวแม่ของไทยอย่าง “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ตั้งแต่ไฟต์เปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 เธอลงจากเวทีพร้อมความพ่ายแพ้ แต่ก็ทำให้กับ แสตมป์ ถึงกับหืดขึ้นคอทีเดียวต่อจากนั้น อัลมา พบกับความปราชัยอีกครั้งเมื่อต้องเจอนักมวยสาวรุ่นพี่ "แอนน์ ลิน ฮอกสตัด" เป็นไฟต์ที่สองความพ่ายแพ้ต่อเนื่องไม่ได้ทำให้เธอขยาดหวาดกลัว เมื่อ วัน แชมเปียนชิพ ประกบคู่ให้เจอกับอีกหนึ่งนักชกตัวแม่ดีกรีแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง อย่าง "เจเน็ต ท็อดด์" ในศึก ONE: FISTS OF FURY III วันศุกร์ที่ 19 มีนาคมนี้ ในกติกามวยไทย เธอรู้ดีกว่าการเอาชนะ เจเน็ต ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เธอก็พร้อมที่จะเผชิญกับศึกหนักอัลมา มองว่าด้วยวัยเพียง 20 ปีของเธอจะเป็นข้อเปรียบในเรื่องพลังและความเร็วที่เหนือกว่า เจเน็ต ที่อายุมากกว่าเธอถึง 15 ปี แต่ เจเน็ต เองก็เคยเอาชนะนักมวยอายุน้อยกว่ามานักต่อนักแล้ว เรียกว่า อัลมา เจองานหินทีเดียว"เจเน็ต เป็นนักชกแรงดีไม่มีตก ฉันจึงต้องพยายามซ้อมให้หนักกว่าเดิม เธอเป็นนักสู้ที่เก่งรอบด้าน แข็งแรง และไวมาก ซึ่งสไตล์ของเราสองคนมันเข้ากันดี"สำหรับศึก ONE: FIST OF FURY III วันศุกร์ที่ 19 มี.ค.นี้ จะมีการเผยแพร่บันทึกการแข่งขันจากสิงคโปร์สู่ผู้ชมชาวไทยและทั่วโลก ทาง ONE Super App , YouTube ของ ONE Championship และ AIS Play เวลา 19.30 น. ส่วนทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เริ่ม 22.40 น.เป็นต้นไป