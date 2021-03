ดราม่า "หงส์แดง" โดนสโมสรไทยลีกทำป้ายล้อ

กลายเป็นประเด็นฮือฮาในโลกออนไลน์ เมื่อสโมสร "สวาทแคท" นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ขึ้นป้ายประกาศศักดา แกมหยอกล้อ "หงส์แดง" ทีมดังจากเกาะอังกฤษไปในตัวโดยการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก ระหว่าง นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี กับ เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมาซึ่งงานนี้ทำเอาแฟนบอลวิจารณ์กันสนั่นลั่นทุ่งถึงกรณีป้ายประชาสัมพันธ์ของสโมสร "สวาทแคท" ที่มีข้อความพร้อมภาพสนามแอนฟิลด์ของสโมสร ลิเวอร์พูล ว่า " This is KORAT Not ANFIELD!! "ทั้งนี้มีกระแสวิจารณ์จากทั้งฝ่ายที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย โดยฝ่ายที่เห็นด้วยมองว่าเป็นเรื่องสนุกขำขันไม่ควรจะมองเป็นเรื่องจริงจังอย่างไรก็ตามมีฝ่ายที่มองว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการเยาะเย้ยเสียดสีทีมอื่น เนื่องจากการแข่งขันกีฬาน่าจะเป็นเรื่องของน้ำใจนักกีฬามากกว่าภาพโดย FB : Kritsakorn Sukcharoen