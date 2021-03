เดือดแน่! "เซจ นอร์ธคัท" รีเทิร์นสังเวียนดวล "ชินยะ อาโอกิ" ONE On TNT IV

แทบอดใจรอแทบไม่ไหวแล้วสำหรับศึกใหญ่แห่งปีของ วัน แชมเปียนชิพ อย่างศึก ONE On TNT ที่จะออกอากาศในช่วงไพรม์ไทม์ทางช่อง TNT ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 นัด ทุกวันพุธต่อเนื่องกันตลอดเดือนเมษายนนี้โดยในนัดที่ 4 ศึก ONE On TNT IV วันพุธที่ 28 เมษายนมีการประกบคู่เพิ่มเติมออกมาแล้ว หนึ่งในนั้นเป็นการพบกันในรุ่นไลต์เวตของนักกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ชื่อดัง "Super" เซจ นอร์ธคัท เจ้าถิ่นชาวอเมริกัน ดีกรีแชมป์โลกคาราเต้หลายสมัย ที่จะพบกับกระดูกชิ้นใหญ่อย่าง "Tobikan Judan" ชินยะ อาโอกิ เก๋าตัวพ่อของฝั่งเอเชียประเทศญี่ปุ่นเซจ กำสถิติ 11-3 ในกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน เปิดตัวครั้งแรกใน วัน แชมเปียนชิพ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ในศึก ONE: ENTER THE DRAGON โดยลงแข่งขันในรุ่นเวลเตอร์เวต (77.2 - 83.9 กก.) และพ่ายน็อกอย่างสุดช็อกให้กับ “Good Boy” คอสโม อเล็กซานเดร ด้วยเวลา 29 วินาทีของยกแรกครั้งนั้นเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บกระดูกเบ้าหน้าแตกจนต้องพักรักษาตัวอยู่หลายเดือน ประกอบกับช่วงวิกฤติโควิด-19 ทำให้เขาเพิ่งได้มีโอกาสคืนสังเวียนในศึกนี้ โดยตัดสินใจลดน้ำหนักกลับสู่รุ่นไลต์เวต (70.4 - 77.1 กก.) ที่เขาถนัดทางด้าน ชินยะ อดีตแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต กำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีด หลังเก็บชัยชนะได้ 3 ไฟต์รวด โดยมีไฮไลต์สำคัญในไฟต์ล่าสุดที่เจ้าตัวรัดคอ "เจมส์ นากาชิมา" อดีตผู้ท้าชิงรุ่นเวลเตอร์เวต ส่งให้ ชินยะ กลายเป็นเจ้าของซับมิชชันมากที่สุดใน วัน แชมเปียนชิพ ถึง 8 ครั้ง และรวมทั้งสิ้น 29 ครั้งตลอดการเป็นนักสู้อาชีพสำหรับผู้ชนะของไฟต์นี้มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกคนต่อไปของรุ่นไลต์เวต ที่ปัจจุบันเจ้าของบัลลังก์คือ “The Warrior” คริสเตียน ลี ซึ่งแชมป์โลกจะมีคิวป้องกันตำแหน่งในศึก ONE On TNT II วันพุธที่ 14 เมษายน กับผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิงอย่าง "ทิโมเฟย์ นาสติวคิน" ชาวรัสเซีย ในฐานะคู่เอกของรายการ