แพ้ค้านสายตา "ชาตรี" จัดให้ "ซุปเปอร์เล็ก" ล้างตาชิงแชมป์โลก

ชาตรี ศิษย์ยอดธง บิ๊กบอสแห่งศึกมวยกรงเหล็ก วัน แชมเปียนชิพ (ONE) ประกาศให้ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 นักชกชาวไทย ได้สิทธิรีแมตช์ชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งกับ อิเลียส เอ็นนาฮาชิ อีกครั้ง หลังถูกกรรมการตัดสินให้เป็นฝ่ายแพ้แบบค้านสายตาแฟนหมัดมวยค่ำคืนวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศึกชิงแชมป์โลก ONE: FISTS OF FURY รุ่นคิกบ็อกซิ่ง ระหว่างแชมป์คนปัจจุบัน อิเลียส เอ็นนาฮาชิ กับผู้ท้าชิงชาวไทย ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ที่สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม โดยผลการแข่งขันกรรมการชูมือให้แชมป์เก็บเข็มขัดไว้ได้แบบเอกฉันท์ แบบที่คนดูโต้แย้งกันเดือดดาลรูปมวย ซุปเปอร์เล็ก เดินหน้าออกอาวุธใส่แชมป์อย่างเด็ดดวงตลอด 3 ยกหลัง แต่เมื่อผลการตัดสินออกมาค้านสายตา ทำให้ ชาตรี ศิษย์ยอดธง บอสใหญ่ ONE ที่ได้รับฟีดแบ็กหลังจบการแข่งขัน ประกาศให้คู่นี้รีแมตช์กลับมาชิงแชมป์กันอีกครั้งชาตรี เผยว่า "ผมรู้สึกผิดหวังกับการตัดสินคู่เอกในศึกครั้งนี้ โดยไม่ต้องสงสัย วัน แชมเปียนชิพ ทำงานร่วมกับกรรมการและผู้ตัดสินใจมากประสบการณ์และเชี่ยวชาญมากที่สุดในระดับโลก ซึ่งผมเคารพกับการตัดสินและความเป็นมืออาชีพนั้น""อย่างไรก็ตาม ผมไม่คิดว่านักกีฬาที่เอาแต่วิ่งและออกอาวุธเข้าเป้าบ้างเล็กน้อยสมควรที่จะรับตำแหน่งแชมป์โลกไปครอง ตามความเห็นของผม ซุปเปอร์เล็ก ชนะไฟต์นี้อย่างชัดเจน""ผมคิดว่า เอ็นนาฮาชิ ออกตัวอย่างแข็งแกร่งและชนะไปในสองยกแรก แต่ ซุปเปอร์เล็ก กลับเป็นฝ่ายทำคะแนนเหนือกว่าในยกที่ 3-5 ซึ่งในยกสุดท้ายมันชัดเจนว่า เอ็นนาฮาชิ ไม่ต้องการที่จะชกต่อแล้ว ผมจึงเชื่อว่าการจัดให้มีการรีแมตช์คือทางออกที่ยุติธรรมที่สุดในเวลานี้"ศึกรีแมตช์ชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งระหว่าง เอ็นนาฮาชิ กับ ซุปเปอร์เล็ก จะเกิดขึ้นในวันไหน อย่างไร วัน แชมเปียนชิพ จะประกาศอีกครั้งในโอกาสถัดไป