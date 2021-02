"รถถัง" ปราบหมีขาวชิมลางคิกบ็อกซิ่ง ONE "ซุปเปอร์เล็ก" วืดแชมป์โลก

"ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" แพ้คะแนน "อิเลียส เอ็นนาฮาชิ" ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ทำให้นักชกเชื้อสายเนเธอร์แลนด์-โมร็อกโก ป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกหนึ่งสมัย ในศึก ONE : FISTS OF FURY ที่สิงคโปร์ ด้าน "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ดีกรีแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ประเดิมคิกบ็อกซิ่งครั้งแรก เอาชนะคะแนน "ทาเกียร์ คาลิลอฟ" จากรัสเซีย คว้าชัยชนะในกติกาคิกบ็อกซิ่งไปได้ ด้วยคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์ ส่วน 2 นักชกสาวไทย ฟอร์มไม่แจ่ม "วันเดอร์เกิร์ล" เสียนับพ่ายคะแนน ด้าน "สุนิษา" โดนน้องใหม่ ซับมิชชันปิดเกมไว!ศึก วัน แชมเปียนขิพ ONE : FISTS OF FURY ที่สิงคโปร์ อินดอร์สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา ไฮไลต์ที่น่าสนใจอยู่ที่ คู่เอกนำรายการ อิเลียส เอ็นนาฮาชิ นักชกชาวเนเธอร์แลนด์-โมร็อกโก วัย 24 ปี ป้องกันแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต กับ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 นักชกวัย 25 ปี จากอำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ผู้ท้าชิงที่ปัจจุบันอยู่อันดับ 2 ของแรงกิง อย่างไรก็ตาม หากไฟต์นี้ ซุปเปอร์เล็ก คว้าชัยชนะและได้ครองแชมป์โลกเส้นนี้ จะเป็นนักชกไทยคนที่ 9 ที่ได้ครองแชมป์โลก ONEโดยรูปเกม ยกแรก ยังคงคู่คี่ ยกสอง อิเลียส รัวหมัดชุดใหญ่เล่นงาน ซุปเปอร์เล็ก มีอาการทรุดเล็กน้อย ซึ่งจังหวะนี้เรียกเสียงฮือฮาจากคนดูล่างเวทีได้ดังทีเดียว ยกสาม ซุปเปอร์เล็ก เดินเบียดเร็วขึ้น มีเตะขวานำแล้วต่อยหมัดตาม ฝั่ง เจ้าของแชมป์โลก เน้นวนออกข้าง แล้วบวกหมัดโต้ แต่ยังไม่เข้าเป้ามาก ยกสี่ ซุปเปอร์เล็ก เดินเบียดเน้นเตะเช่นเดิม ซึ่งเทรนเนอร์ล่างเวทีตะโกนบอกให้ ซุปเปอร์เล็ก อย่าประมาท และเน้นวางแข้งเยอะ ๆ เพื่อให้เข้าตากรรมการในการทำคะแนน ซึ่ง อิเลียส เน้นป้องกันตัว โดยมีหมัดรอสวนใส่นักชกจากบุรีรัมย์ตลอดและเกมยกที่ห้า ซุปเปอร์เล็ก ยังคงเดินบู๊ เน้นเตะขวา มีเตะเข้าชายโครงของ อิเลียส หลายครั้ง ทางด้าน นักชกเชื้อสายเนเธอร์แลนด์-โมร็อกโก ก็เน้นตั้งรับและป้องกันตัว ประกอบกับออกสเต็ปเท้า วนออกข้าง เพื่อไม่เป็นเป้านิ่งให้นักชกไทยเตะได้ถนัด ซึ่งต้องยอมรับว่า ซุปเปอร์เล็ก มีความพยายามสูงมาก เพราะขยับเดินเบียดแล้วเตะขวานำอยู่ตลอด มีเข้าชายโครง และมีติดบังบ้าง แต่ก็เรียกเสียงเชียร์จากเทรนเนอร์ล่างเวทีได้เรื่อย ๆ หมดยกที่ห้า ยกสุดท้าย กรรมการรวบรวมคะแนน แล้วชูมือให้ อิเลียส เอ็นนาฮาชิ นักชกชาวเนเธอร์แลนด์-โมร็อกโก เป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ ป้องกันแชมป์โลกไว้ได้อีกหนึ่งสมัยด้านของ รถถัง จิตรเมืองนนท์ เจ้าของฉายา "ดิ ไอรอนแมน" วัย 23 ปี จากพัทลุง ดีกรีแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ได้โอกาสชกคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรก ดวลกับ ทาเกียร์ คาลิลอฟ นักชกจากรัสเซีย วัย 28 ปี ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต โดย รถถัง เปิดเกมเดินบู๊ชวนทะเลาะออกอาวุธเตะขาและต่อยหมัดหนักๆ ใส่คู่ชกตั้งแต่ยกแรก ด้าน คาลิลอฟ เน้นตั้งรับ แต่ก็มีออกอาวุธโต้คืนอยู่ตลอด เมื่อชกกันครบสามยก กรรมการรวมคะแนนแล้วชูมือให้ รถถัง เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบไม่เอกฉันท์ ประเดิมชัยชนะครั้งแรกในการชกคิกบ็อกซิ่งไปได้นอกจากนี้ ยังมี 2 นักชกสาวไทยร่วมบู๊ในศึกนี้ โดย วันเดอร์เกิร์ล แฟร์เท็กซ์ วัย 22 ปี พบกับ แจ็กกี บันตัน จากสหรัฐอเมริกา วัย 23 ปี ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต ปรากฎว่า วันเดอร์เกิร์ล พลาดโดนหมัดของนักชกสาวแดนมะกัน ร่วงลงไปนอนคลุกพื้นเวที ถูกกรรมการนับ 8 ในช่วงปลายยกแรก จากนั้นยกที่ 2 และยกที่ 3 บันตัน ก็โชว์ลีลาพริ้วไม่แลกไม่ปะทะมาก ฝั่ง วันเดอร์เกิร์ล ก็ทำอะไรไม่ถนัด และเสียบเข่าตามอาวุธที่ตัวเองถนัดไม่ได้ หมดสามยก กรรมการรวมคะแนนแล้วชูมือให้ บันตัน ชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันท์ส่วน สุนิษา ศรีแสน นักชกลูกครึ่งไทย-ลาว เจอกับ วิกตอเรีย ลี ลูกครึ่งสิงคโปร์-สหรัฐอเมริกา ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต ปรากฎว่า สุนิษา พลาดท่าโดน วิกเตอเรีย ขึ้นคร่อมทับตัวแล้วจับกดล็อกคอในช่วงยกที่ 2 ซึ่ง สุนิษา แตะแขนคู่ชกส่งสัญญาณยอมแพ้ ทำให้ วิกเตอเรีย ลี เอาชนะซับมิชชัน ในท่า rear-naked choke นาทีที่ 1.30 ของยก