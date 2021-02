“วันเดอร์เกิร์ล” ขอน็อคเป็นไฟต์ที่ 3 หวังได้โอกาสชิงแชมป์โลก ONE Championship

“วันเดอร์เกิร์ล แฟร์เท็กซ์” นักมวยสาวดีกรีแชมป์ระดับประเทศสองสมัย วัย 22 ปี พร้อมบู๊ในศึก ONE : FISTS OF FURY วันที่ 26 ก.พ.นี้ ชี้ หากน็อก "แจ็กกี บันตัน" ได้ ก็พร้อมน็อกทันที หวังคว้าโอกาสน็อกเป็นไฟต์ที่ 3 เพื่อตามล่าเข็มขัดแชมป์โลก ONE มาครองความเคลื่อนไหวศึก ONE : FISTS OF FURY ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 26 ก.พ.นี้ ตามเวลาประเทศไทย เวลา 19.30 น. ที่สิงคโปร์ อินดอร์สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ สำหรับศึกนี้ คู่เอกนำรายการ อิเลียส เอ็นนาฮาชิ นักชกชาวเนเธอร์แลนด์-โมร็อกโก วัย 24 ปี ป้องกันแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต กับ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 นอกจากนี้ ยังมีขุนพลนักมวยไทยอีก 3 คนร่วมบู๊ประกอบรายการ อาทิ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ดีกรีแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต จะชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต กับ อเลคานโดร ริวาส นักชกชาวสเปน ตามด้วย 2 นักมวยหญิงไทย วันเดอร์เกิร์ล แฟร์เท็กซ์ พบ แจ็กกีลู บันตัน จากสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบมวยไทย รุ่นสตรอว์เวต และ สุนิษา ศรีแสน พบ วิคตอเรีย ลี จากสิงคโปร์-สหรัฐอเมริกา ในรูปแบบการต่อสู้ผสมผสาน รุ่นอะตอมเวตความพร้อมของนักชกสาวไทย ในช่วงทำการฟิตซ้อมโค้งสุดท้ายก่อนขึ้นสังเวียน ล่าสุด วันเดอร์เกิร์ล ที่ก่อนหน้านี้โชว์ฟอร์มสวยหรูชนะติดต่อกันมา 2 ไฟต์ซ้อน ให้สัมภาษณ์ว่า รู้ข่าวของคู่ชก ทำการฟิตซ้อมอยู่กับ เจเน็ต ท็อดด์ ซึ่งเขามีความแข็งแกร่งและว่องไว จากที่ได้ศึกษาดูฟอร์มของ บันตัน ถือว่าเป็นมวยฝีมือและถนัดตั้งรับได้ดี ส่วนขอได้เปรียบของตนเองนั้นที่มีต่อคู่ชกหนนี้ คือ ตนได้เปรียบรูปร่างที่สูงกว่า และคู่ชกเป็นมวยที่ไม่ชอบเข่า ทำให้ไฟต์นี้ตนเองซ้อมเข้มเตรียมเข่าไปสู้เต็มที่ หากน็อกได้ก็จะน็อกทันที เพราะอยากสร้างสถิติชนะน็อกใน ONE เพื่อโอกาสต่อไปอาจได้ชิงแชมป์โลก ขณะที่การชกใน MMA นั้นตนเองก็ให้ความสนใจ เพราะก่อนหน้านี้ เพิ่งได้สายฟ้า จากบราซิลเลียนยิวยิตสู (BJJ) อยากเดินตามรอย แสตมป์ รุ่นพี่ที่ฟิตซ้อมอยู่ในสังกัดเดียวกัน แต่ทางค่ายอยากให้ไปมวยไทยให้สุดก่อน ตนก็ตั้งใจจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีทุกไฟต์ที่ได้โอกาสขึ้นต่อสู้บนสังเวียน"เท่าที่ดูคลิปเก่า ๆ ของเขามา เขาเป็นมวยฝีมือ มีลูกจุกจิก อาจจะไม่หนักและไม่เร็วเท่า เจเน็ต แต่หมัดขวาดี เตะได้ทั้งสองขา โดยเฉพาะแข้งซ้ายถีบดีมาก ถอยดี ตั้งรับ เป็นมวยเลยค่ะ"อย่างไรก็ตาม วันเดอร์เกิร์ล มองว่าตนเองได้เปรียบเรื่องความสูงที่มากกว่า 6 เซนติเมตร โดยไฟต์นี้เน้นลูกหนัก ๆ ไว้รับน้อง โดยเฉพาะศอกงัดที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองโดยตรงซึ่งใช้ได้ดีกับคู่แข่งที่สูงน้อยกว่า พร้อมยังตั้งใจจะเก็บชัยชนะด้วยการน็อกเอาต์เป็นไฟต์ที่ 3 ต่อเนื่อง โดยมองไกลไปถึงการชิงแชมป์โลก ONE ในไฟต์ต่อไปด้วย