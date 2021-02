"สุนิษา" ฟิตเต็มถัง พร้อมสยบ "วิคตอเรีย ลี" น้องสาวดีกรีแชมป์โลก

นักสู้สาววัย 21 ปีลูกครึ่งไทย-ลาว เผยพร้อมเผชิญหน้าขุนศึกตระกูลลีหมายเลข 3 "วิกตอเรีย ลี" น้องสาวของสองแชมป์โลก ONE "แองเจลา - คริสเตียน ลี" งานนี้ตั้งหน้าตั้งตาซ้อมมาเป็นแรมเดือน เพื่อกำชัยชนะกลับประเทศความเคลื่อนไหวศึก ONE : FISTS OF FURY ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 26 ก.พ.นี้ ตามเวลาประเทศไทย เวลา 19.30 น. ที่สิงคโปร์ อินดอร์สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ สำหรับศึกนี้ คู่เอกนำรายการ อิเลียส เอ็นนาฮาชิ นักชกชาวเนเธอร์แลนด์-โมร็อกโก วัย 24 ปี ป้องกันแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต กับ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 นอกจากนี้ ยังมีขุนพลนักมวยไทยอีก 3 คนร่วมบู๊ประกอบรายการ อาทิ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ดีกรีแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต จะชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวต กับ อเลคานโดร ริวาส นักชกชาวสเปน ตามด้วย 2 นักมวยหญิงไทย วันเดอร์เกิร์ล แฟร์เท็กซ์ พบ แจ็กกีลู บันตัน จากสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบมวยไทย รุ่นสตรอว์เวต และ สุนิษา ศรีแสน พบ วิคตอเรีย ลี จากสิงคโปร์-สหรัฐอเมริกา ในรูปแบบการต่อสู้ผสมผสาน รุ่นอะตอมเวตสุนิษา เปิดเผยว่า ในการเจอกับ วิคตอเรีย ลี นักชกสาวแดนมะกันวัย 16 ปี แม้ตนจะเจอกับรุ่นน้องหลายปี แต่ไม่ประมาทเด็ดขาด เพราะด้วยภูมิหลังของ "ขุนศึกตระกูล ลี" มีแชมป์โลก ONE ถึงสองคน ได้แก่ แองเจลา ลี แชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวต เป็นพี่สาวคนโตของ วิคตอเรีย และพี่ชายคนกลางของเขาคือ คริสเตียน ลี แชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต ดังนั้นตนจึงเชื่อว่าขุนศึกหมายเลขสามคู่ชกของตนหนนี้ จะต้องมีพรสวรรค์และพรแสวงไม่แพ้พี่ๆ ของเธออย่างแน่นอนขณะที่ "อาจารย์กอก" บรรพต อยู่สงค์ โค้ชผู้ดูแลสุนิษา กล่าวว่า สุนิษา เตรียมตัวซ้อมมาเป็นอย่างดี ช่วงปีใหม่ก็ไม่ได้ไปเที่ยว เพราะเก็บตัวฟิตซ้อมเต็มที่ ซึ่งไฟต์ก่อนหน้านี้ สุนิษา เจอกับ ริกะ ด้วยผลงานลูกศิษย์ของตนเองเป็นฝ่ายชนะนั้น เราเห็นจุดอ่อนในเกมภาคพื้นอยู่มาก ไฟต์นี้จึงติวเข้มเน้นการฝึก BJJ ให้กับ สุนิษา เป็นพิเศษ ทั้งการปล้ำล็อค การซับมิชชชั่น โดยเฉพาะท่ารัดคอ Rear Naked Choke เพื่อให้ร่างกายเกิดการจดจำ และเอามาใช้ได้อย่างชำนาญทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ONE : FISTS OF FURY ได้ทาง ONE Super App และ ONE Championship Youtube ตั้งแต่เวลา 19.30 น. และช่องไทยรัฐทีวี (หมายเลข 32) เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป