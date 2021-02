"แสตมป์" ลั่นพร้อมบู๊ยอดยูโดสาว "อาลีโอนา" ประเดิมศักราชใหม่ "วัน แชมเปียนชิพ"

จอมบู๊สาวจากค่ายแฟร์เท็กซ์จะได้ดวลกับ "อาลีโอนา ราสโซฮินา" แชมป์ MMA จากยูเครน เจ้าของสถิติอาชีพ 12-4 ซึ่งปิดเกมคู่แข่งด้วยการซับมิชชันอาร์มบาร์มาแล้ว 10 ไฟต์ และตั้งใจที่จะยัดเยียดความพ่ายแพ้ในกติกานี้แก่แสตมป์ให้จงได้ล่าสุด แสตมป์ ในลุคใหม่ผมสั้นสีแดงสุดเฉี่ยว ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand ก่อนไฟต์สำคัญครั้งนี้ โดยพูดถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนของคู่แข่งรายนี้ พร้อมเป้าหมายของตัวเอง หลังจากเสียเข็มขัดแชมป์โลก ONE ทั้งกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งไปเมื่อปีที่แล้ว"ไฟต์นี้ แสตมป์ต้องเจอกับคู่แข่งที่เป็นนักยูโด แล้วก็เก่งอาร์มบาร์มากด้วย จากที่ศึกษาการแข่งของเขาที่ผ่านมา เขาจะพยายามจบเกมให้เร็วที่สุด แล้วก็ทุกๆ ไฟต์ของเขาจะใช้ท่าซับมิชชันอาร์มบาร์เป็นหลัก""จุดอ่อนของเขาน่าจะเป็นเรื่องเกมยืนสู้ เขาน่าจะไม่ถนัดเท่าแสตมป์ เพราะเราเป็นมวยไทยมากกว่าเขา และน่าจะชิงจังหวะออกอาวุธได้ดีกว่า"“ส่วนจุดแข็ง แน่นอนคือยูโด แสตมป์คิดว่าเขาน่าจะพยายามใช้ทักษะยูโดกับเราเพื่อไปอาร์มบาร์ให้ได้ค่ะ""ช่วงปีที่แล้วที่แสตมป์แพ้จนเสียเข็มขัดแชมป์โลกไปทั้งสองเส้น มันสอนให้รู้ว่าต้องมุ่งมั่น ขยัน พยายาม ให้มากกว่านี้ เพราะยิ่งสูงมันก็ยิ่งหนาว เหมือนทุกๆครั้งที่เสี่ยบรรจง (บรรจง บุษราคัมวงษ์ ผู้ก่อตั้งค่ายแฟร์เท็กซ์) เคยบอกไว้ว่า การเป็นแชมป์โลกมันยากตรงที่ต้องรักษาแชมป์ เราเสียไปแล้วก็ยากที่จะเอาคืนมา เพราะว่าเด็กรุ่นหลังก็พยายามไต่เต้า ฉะนั้นเราต้องมีไฟและขยันมากขึ้น""การแพ้ในครั้งนั้นทำให้แสตมป์เป็นนักสู้ที่ดีกว่าเดิม เพราะมันทำให้มองเห็นข้อบกพร่องของตัวเอง อะไรที่เราเคยทำได้ ก็ต้องทำให้ได้มากกว่าเดิม อะไรที่ไม่ชอบก็ต้องทำ เพื่อให้ร่างกายชินและปรับเปลี่ยนวิธีการต่อยที่ซ้ำซากของตัวเอง""เป้าหมายสำหรับไฟต์นี้ ถ้าน็อกได้จะน็อกเลย ถ้ามีโอกาสซับมิชชันได้ก็จะทำเลย อยากเปิดศักราชใหม่ ประเดิมไฟต์แรกของตัวเองให้สวยงามค่ะ" แสตมป์ กล่าวทิ้งท้ายแฟนๆชาวไทยสามารถติดตามรับชมศึก ONE: UNBREAKABLE III ได้ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ ทาง ONE Super App, YouTube ONE Championship, AIS Play ในเวลา 19.30 น. ส่วนทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เริ่มรับสัญญาณถ่ายทอดสดเวลา 22.40 น.