ยลโฉม All New YAMAHA AEROX จักรยานยนต์สปอร์ต…อัจฉริยะ พร้อม Y-Connect เทคโนโลยีใหม่สุดล้ำครั้งแรกในไทย

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำรถจักรยานยนต์ออโตเมติกของเมืองไทยอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมรุกตลาดฝ่าวิกฤติการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และกระตุ้นตลาดรถจักรยานยนต์ให้คึกคักยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด All New YAMAHA AEROX…SPORT AUTOMATIC LEADER สปอร์ต…อัจฉริยะ ที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติก ที่มาพร้อมกับดีไซน์สปอร์ตใหม่รอบคัน ดุดันตามแบบฉบับรถ Super Sport สายพันธุ์ R-Series DNA ด้วย Full Cowling พร้อม Air Management Layer Design และ X Iconic ใหม่! สมรรถนะทรงพลังด้วยความแรงจากเครื่องยนต์บลูคอร์ 155 ซีซี ใหม่! ผสานวาล์วแปรผันอัจฉิรยะ VVA พร้อมเทคโนโลยีใหม่ Y-Connect ครั้งแรกในประเทศไทยของรถคลาส 150 ซีซี! เชื่อมต่อข้อมูลรถเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ทันสมัยทุกการใช้งาน และมั่นใจในการรับประกันมากกว่าถึง 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตรสำหรับ All New YAMAHA AEROX ยังคงให้ความสปอร์ตเร้าใจในทุกจังหวะ การบิดคันเร่ง ด้วยเครื่องยนต์ใหม่! ที่สามารถให้แรงม้าและแรงบิดเพิ่มขึ้น ด้วยเครื่องยนต์บลูคอร์ ขนาด 155 ซีซี พร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA ทรงพลังด้วยกำลัง 15.4 แรงม้า ที่ 8,000 รอบ/นาที และมีแรงบิดสูงสุด 13.9 นิวตันเมตร ที่ 6,500 รอบ/นาที แรงตั้งแต่ออกตัว พร้อมตอบสนองดีเยี่ยมทุกอัตราเร่งสไตล์รถสปอร์ต ระบบระบาย ความร้อนด้วยน้ำแบบเต็มระบบ พร้อมลูกสูบแบบ Forged แข็งแกร่ง ทนทานAll New YAMAHA AEROX ได้รับการออกแบบด้วยดีไซน์ใหม่หมดให้ความรู้สึกสปอร์ตรอบคัน ดุดันตามแบบฉบับรถ Super Sport สายพันธุ์ R-Series DNA ด้วย Full Cowling พร้อม Air Management Layer Design และ X Iconic ใหม่! โดยมาพร้อมกับ ไฟหน้าใหม่! New! FULL LED HEADLIGHT และ Daytime running lights สปอร์ตโฉบเฉี่ยว สว่างชัดเจนกว่าเดิมเพื่อทัศนวิสัยที่ดีขึ้น สอดรับอารมณ์ซูเปอร์สปอร์ตด้วยช่วงท้ายสั้นและไฟท้ายใหม่! New! LED TAILLIGHT สว่างจัด ชัดเจน พร้อมที่จับกันตกแบบ Build inAll New YAMAHA AEROX ยังโดดเด่นด้วยฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำ! ด้วย New! LCD DIGITAL SPORT METER หน้าจอดิจิทัลแบบ LCD ใหม่! สปอร์ตจัดเร้าใจด้วยกราฟิกแสดงผลวัดรอบแบบใหม่ พร้อมแสดงผลครบทุกฟังก์ชั่น รวมทั้งการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น Y-Connect และฟังก์ชั่นใหม่สวิตซ์เปลี่ยนโหมดหน้าจอง่ายขึ้นที่แฮนด์ซ้าย พรีเมี่ยมสุด! ด้วย SMART KEY SYSTEM ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ (เฉพาะรุ่น ABS) สะดวกสบายในการเปิดหรือปิด สตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์ / ปลดล็อคแฮนด์ / ปลดล็อคเบาะ / ปลดล็อคฝาถังน้ำมัน พร้อมสัญญาณ ANSWER BACK ตอบสนองการใช้งานอย่างต่อเนื่องด้วย D/C CHARGING SOCKET ช่องเสียบเพื่อชาร์จแบตเตอรี่มือถือ ช่วยให้ไม่พลาดทุกการติดต่อ และช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมฝาปิด รวมถึง MEGA BOX ที่เก็บของขนาดใหญ่ความจุ 25 ลิตร เก็บของได้จุใจ ใส่หมวกกันน็อคแบบเต็มใบได้ และเติมน้ำมันได้ง่ายด้วยฝาถังน้ำมันด้านหน้า พร้อม New! FUEL TANK 5.5L ถังน้ำมันที่ใหญ่ขึ้นขนาด 5.5 ลิตร เติมน้ำมันได้มากขึ้น ไปได้ไกลกว่าAll New YAMAHA AEROX ยังตอบสนองการขับขี่อย่างเต็มสมรรถนะด้วย ระบบดิสก์เบรกหน้า ที่มาพร้อมระบบเบรก ABS (เฉพาะรุ่น ABS) ป้องกันล้อล็อคขณะเบรกกะทันหัน ช่วยไม่ให้เสียการควบคุม ปลอดภัยอีกขั้นแบบรถสปอร์ตชั้นนำ เท่สุดเร้าใจ! ด้วย REAR SUSPENSIONS SUB-TANK ระบบกันสะเทือนหลังแบบซับแทงค์ (เฉพาะรุ่น ABS) ดูดซับแรงกระแทกดีเยี่ยม ลดแรงสะท้านในการขับขี่ ให้อารมณ์รถสปอร์ตตัวจริง และให้ความมั่นใจในทุกเส้นทางการขับขี่ด้วยยางหลังใหญ่ 140 มม. ล้อแม็กซ์ 14 นิ้ว ใหญ่สุดในคลาสสปอร์ตออโตเมติก เฉียบคมทุกการเข้าโค้ง มั่นใจทุกการคอนโทรลแบบรถสปอร์ต พร้อมตอบโจทย์เรื่องความประหยัดด้วย Stop & Start System ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ พร้อม SMART MOTOR GENERATOR เครื่องยนต์จะหยุดทำงาน เมื่อรถหยุดในการจราจรติดขัดเกิน 5 วินาที และเครื่องยนต์จะดับทันทีในกรณีที่ขับขี่มาด้วยความเร็วแล้วเบรกจนรถหยุด ช่วยให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นกว่าเดิมAll New YAMAHA AEROX มาพร้อมกับ NEW TECHNOLOGY เทคโนโลยีใหม่! ไฮเทคเหนือชั้นแอพลิเคชั่น Y-Connect เชื่อมต่อชีวิตสมาร์ทสุดล้ำ โดยเป็นแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อข้อมูลรถผ่าน CCU ช่วยให้สามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ ของรถและลักษณะการขับขี่ที่แสดงผลบนสมาร์ทโฟนอย่างง่ายดาย ด้วยโหมดฟังก์ชันต่างๆ ในการใช้งานอย่างครบครัน ช่วยให้หมดกังวลในการใช้งาน สะดวกสบาย สนุกเร้าใจในการขับขี่ ซึ่งมีด้วยกันถึง 8 ฟังก์ชั่น คือแจ้งเตือนการบำรุงรักษา สามารถแจ้งสถานะของน้ำมันเครื่องและแบตเตอรี่ พร้อมทั้งแจ้งเตือนการบำรุงรักษาโดยระบบจะแสดงผลเป็นสีเขียว เหลืองและแดงตามระยะการใช้งานแจ้งเตือนเครื่องยนต์เกิดปัญหา เมื่อเครื่องยนต์มีความผิดปกติจะมีการแจ้งเตือนให้ทราบ โดยสามารถตั้งค่าให้ส่งข้อมูล สถานที่ เวลา และอื่นๆ แจ้งไปยังศูนย์บริการของผู้จำหน่ายยามาฮ่าที่กำหนดเพื่อขอความช่วยเหลือได้โดยอัตโนมัติแสดงตำแหน่งจอดรถล่าสุด สามารถแสดงตำแหน่งที่จอดรถล่าสุดด้วย GPS ของมือถือ ช่วยในการหาจุดจอดรถเมื่ออยู่ในลานจอดรถหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ดีแจ้งเตือนการติดต่อเข้ามือถือบนจอหน้าปัดรถ เมื่อมีสายเรียกเข้า อีเมล์ หรือการแจ้งเตือนข้อความบนมือถือ จะมีสัญญาณกระพริบแจ้งเตือน พร้อมแสดงระดับแบตเตอรี่มือถือบนจอหน้าปัดเรือนไมล์รถ พร้อมอัพเดทเวลาอัตโนมัติตามมือถือเมื่อเชื่อมต่อช่องทางการติดต่อยามาฮ่า สามารถติดต่อส่งข้อมูลแจ้งเรื่อง หรือปัญหาให้ทางยามาฮ่าหรือผู้จำหน่ายทราบเบื้องต้นได้จากแอพพลิเคชั่น เพิ่มช่องทางในการติดต่อให้สะดวกขึ้นแสดงข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง สามารถแสดงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยกับระยะทางในการขับขี่ ซึ่งเลือกดูได้ทั้งแบบรายวันหรือรายเดือนแสดงมาตรวัดสมรรถนะขณะขับขี่ สามารถแสดงข้อมูลการทำงานต่างๆ ของเครื่องยนต์ในการขับขี่แบบ Real Time ได้แก่ ระดับการเปิดของลิ้นเร่ง - จำนวนการหมุนของเครื่องยนต์ต่อนาที - อัตราเร่งวัดการขับขี่ แบบประหยัดพลังงาน - อุณหภูมิหม้อน้ำ - อุณหภูมิอากาศในห้องเครื่องด้วยกราฟิกเคลื่อนไหว 2 สไตล์แสดงอันดับในการขับขี่ สามารถแสดงการจัดอันดับในการขับขี่เปรียบเทียบกับผู้ขับขี่ยามาฮ่าทั่วโลกในรุ่นที่มี Y-Connect เช่นกัน โดยเลือกดูได้ทั้งโหมดระยะทางและการขับขี่แบบประหยัดพลังงานสำหรับ All New YAMAHA AEROX…SPORT AUTOMATIC LEADER สปอร์ต…อัจฉริยะ ที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติก มีให้เลือกเป็นเจ้าของด้วยกันถึง 2 เวอร์ชั่น คือ เวอร์ชั่น STANDARD ในราคา 67,500 บาท ซึ่งมีด้วยกัน 3 สี คือ สีดำ-แดง (Power Black), สีเขียว-ดำ (Faster Turquoise) และสีแดง-ดำ (Alpha Red) และเวอร์ชั่น ABS ในราคา 78,500 บาท ที่มีให้เลือก 3 สีเช่นกันคือ สีน้ำเงิน-เทา (Racing Blue) สีดำ (Dark night) และ สีเทา (Silver Light)โดยสามารถพบกับรถจักรยานยนต์ All New YAMAHA AEROX…SPORT AUTOMATIC LEADER สปอร์ต…อัจฉริยะ ที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติก ได้ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Yamaha Call Center โทร. 02-263- 9999 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ได้ที่Website : www.yamaha-motor.co.thFacebook : Yamaha Society ThailandInstagram : @Yamaha Society ThailandYoutube : Yamaha Society Thailand#AllNewAEROX2021 #แอร็อกซ์ใหม่เร้าใจอันดับ1 #ออโต้สายแรงต้องAEROX #ยามาฮ่าเร่งชีวิตให้เร้าใจ