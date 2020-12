"สเปอร์ส-ฟูแลม" เลื่อนเตะพบผู้ป่วยโควิด "เฮียมู" เซ็งคอยเก้อที่สนามเหย้า

เกมเหย้าส่งท้ายปี 2020 ของ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ถูกยกเลิกเพียงไม่ถึง 4 ชั่วโมงก่อนคิกออฟ เนื่องจาก ฟูแลม พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สร้างความปั่นป่วนแก่ พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ยิ่งกว่าเดิมโชเซ มูรินโญ บิ๊กบอสชาวโปรตุกีส อัดคลิปวิดีโอ ก่อนหน้าแถลงเลื่อนแข่งขันอย่างเป็นทางการ สื่อถึงความสับสนของตัวเอง และสตาฟฟ์โค้ช ที่กำลังรอลุ้นว่าแมตช์จะถูกยกเลิกหรือไม่"เดอะ สเปเชียล วัน" แดกดัน พรีเมียร์ ลีก ด้วยข้อความบนเพจ "อินสตาแกรม" สื่อสังคมออนไลน์ "ลีกดีสุดของโลก (Best league in the World)" และระบายว่า ตนกับลูกทีม ไม่รู้จะทำอย่างไร หากต้องดวลกับ ฟูแลม เวลา 14.00 น. (ท้องถิ่น) วันพุธที่ 30 ธันวาคมบทสรุป พรีเมียร์ ลีก อนุมัติคำร้องขอเลื่อนการแข่งขันของ "เจ้าสัวน้อย" หลังเสร็จสิ้นการประชุมด่วนมูรินโญ โพสต์คำบรรยาย "แมตช์เวลา 18.00 น. เรายังไม่รู้ว่าเราต้องเล่นหรือไม่ นี่คือลีกที่ดีสุดของโลก"นับเป็นเกมที่ 3 ของ พรีเมียร์ ลีก ฤดูกาล 2020-21 ซึ่งถูกเลื่อนเนื่องจาก ไวรัสโคโรนา ต่อจาก นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พบ แอสตัน วิลลา และ เอฟเวอร์ตัน พบ แมนเชสเตอร์ ซิตีสกอตต์ ปาร์เกอร์ กุนซือ ฟูแลม กำลังจะกลับมาคุมทีมข้างสนาม หลังครบกำหนดกักตัว 10 วัน เนื่องจากสมาชิกในครอบครัว ติดเชื้อโควิด-19