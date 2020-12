"เลวานฯ" ลุ้นแข้งดีเด่น "ฟีฟา" ปลอบใจ "บัลลง ดอร์" ถูกยกเลิก

โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี กองหน้าจอมเก๋า บาเยิร์น มิวนิก ได้รับเสนอชื่อชิงรางวัลนักเตะแห่งปีของ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA Best Men's Player of the Year) ปี 2020 ร่วมกับ ลิโอเนล เมสซี จอมทัพ บาร์เซโลนา และ คริสเตียโน โรนัลโด แนวรุก ยูเวนตุส"ฟีฟา เดอะ เบสท์" นับเป็นกำเนิดใหม่ของ "ฟีฟา เวิลด์ เพลเยอร์ ออฟ เดอะ เยียร์" ซึ่งจัดควบคู่กับ "บัลลง ดอร์" ตั้งแต่ปี 1991-2009 และรวมกันเป็น "ฟีฟา บัลลง ดอร์" ตั้งแต่ปี 2010-2015เลวานดอฟสกี ทะลวงตาข่าย 55 ประตู รวมทุกรายการ และคว้า 3 แชมป์กับ บาเยิร์น มิวนิก ฤดูกาล 2019-20 ยอมรับรู้สึกผิดหวัง หลังการยกเลิกพิธีประกาศผล "บัลลง ดอร์" เนื่องจาก โควิด-19 ระบาด แต่ยังมีโอกาสซิว "ฟีฟา เดอะ เบสท์" ปลอบใจโรนัลโด เจ้าของรางวัล 2 สมัย ยิง 31 ประตู เฉพาะ กัลโช เซเรีย อา พา "เบียงโคเนรี" ฉลองแชมป์ซีซันที่แล้ว ขณะที่ เมสซี เจ้าของรางวัลปี 2019 ซัลโว 25 ประตู เฉพาะ ลา ลีกา และ เลวานดอฟสกี ซัด 34 ประตู เฉพาะ บุนเดสลีกา เยอรมัน จบอันดับ 2 ดาวซัลโวลีกยุโรป รองจาก ชิโร อิมโมบิเล ดาวยิง ลาซิโอขณะที่ 3 ตัวเต็ง ชิงนักเตะหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ ลูซี บรอนซ์ ปราการหลัง แมนเชสเตอร์ ซิตี, เพอร์นิลล์ ฮาร์เดอร์ กองหน้า เชลซี และ เวนดี เรนาร์ด กองหลัง โอลิมปิก ลียงสำหรับการประกาศผล จะจัดขึ้นแบบออนไลน์ครั้งแรก เพื่อป้องกัน โควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม