“นิชิโนะ” เสียใจมีแข้งบาดเจ็บ - พร้อมกระตุ้นนักเตะยึดตัวจริงในสโมสร คัมแบ๊คติดธงอีกปีหน้า

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรม ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ เรสซิเดนซ์ นักเตะทีมชาติไทย ได้ลงฟื้นฟูสภาพร่างกาย หลังการแข่งขันนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ที่เสมอกับ ทีมไทยลีก ออล สตาร์ ไป 2-2 หลังจากนั้นมีการประชุมทีมเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนปล่อยให้นักเตะแยกย้ายกลับไปสโมสรต้นสังกัดของตัวเองต่อไปโดย อากิระ นิชิโนะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กล่าวว่า “ขอบคุณนักเตะทุกคนสำหรับการเก็บตัวแคมป์นี้ ซึ่งเป็นแคมป์สุดท้ายของปี เรามีเวลาอยู่ด้วยกันแค่ 5 วันเท่านั้น หวังว่าทุกคนจะเอาสิ่งที่ได้ไปพัฒนาตัวเอง เพื่อกลับมาในแคมป์หน้าให้ได้”“ผมเสียดายที่มีนักเตะบางคนได้รับบาดเจ็บ แต่ทุกคนอย่าเพิ่งท้อ อยากให้กลับไปฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาฟิตอีกครั้ง”“เมื่อวานแฟนบอลอาจไม่เยอะ เนื่องจากไม่ใช่เกมอย่างเป็นทางการ แต่การสวมเสื้อทีมชาติเป็นสิ่งน่าภูมิใจเสมอ ผมเห็นหลายคนภูมิใจที่ได้ลงสนามในนามทีมชาติถือเป็นเรื่องที่ดี หลังจากนี้อยากให้ทุกคนกลับไปแย่งตำแหน่งตัวจริงในสโมสรให้ได้”“อยากให้ทุกคนตั้งเป้าหมายไว้สูงๆ เริ่มจากต้องยึดตัวจริงของสโมสรให้ได้ ต้องลงเล่นสม่ำเสมอ และวางเป้าหมายกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้ง ทุกคนรู้ว่าจะต้องทำอย่างไร อีกอย่างที่ฝากไว้คือ แม้ร่างกายเราจะดีแค่ไหน แต่ถ้าสภาพจิตใจไม่ดี อาจทำให้ผลงานออกมาไม่ดี ดังนั้นเราต้องพัฒนาทั้งสองอย่างไปพร้อมกันทั้งร่างกายและจิตใจ”“ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาสั่งผมว่าต้องเลือกคนนั้นคนนี้มาติดทีมชาติไทย ถ้าได้ลงสนามเสมอ มีความฟิตที่ดี ทุกคนมีโอกาสติดทีมชาติไทย ผมและทีมงานสต๊าฟฟ์โค้ชจะเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดมาติดทีมในปีหน้า”สำหรับทีมชาติไทย จะลงแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย อีก 3 นัด พบ อินโดนีเซีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ มาเลเซีย ในเดือนมีนาคม 2564 และลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน ในปี 2564 เช่นเดียวกัน