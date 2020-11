โปรสตรีจัด “ไทยแลนด์ แอลพีจีเอ มาสเตอร์ส” ชิง 4 ล้านบาท ปิดฤดูกาล 2020

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีพร้อมจัดศึก “เมืองไทยประกันภัย ไทยแลนด์ แอลพีจีเอ มาสเตอร์ส 2020” ชิงเงินรางวัลรวม 4 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายนนี้ ที่สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายกบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี แถลงข่าวจัดการแข่งขัน “เมืองไทยประกันภัย ไทยแลนด์ แอลพีจีเอ มาสเตอร์ส 2020” ปิดฤดูกาลไทยแอลพีจีเอ 2020 ชิงเงินรางวัลรวม 4 ล้านบาท โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 6 แสนบาท พร้อมถ้วยรางวัลฟลายมีทูเดอะมูน โดยศิลปินจาก บีจีซี กล๊าส สตูดิโอ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะแก้วแห่งแรกของประเทศไทยเพ็ญพร จุลกะ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เผยว่า "บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน อันเป็นแนวนโยบายในการผลักดันและพัฒนาศักยภาพของสตรี ภายใต้การนำของ มาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำซำ ซีอีโอ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เป็นความภาคภูมิใจของเราชาวเมืองไทยประกันภัยที่ได้มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้หญิงไทยในวงการกีฬา เรามีความเชื่อมั่นว่ากีฬาจะมีส่วนช่วยการพัฒนาคน พัฒนาเยาวชน ต่อยอดสู่การสร้างความเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาสังคมไทย”ทางด้านกฤษดา ตัณฑ์วิไล นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 การแข่งขันของเราจึงเป็นการแข่งขันภายในประเทศ เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาและรักษามาตรการของทางภาครัฐ แต่เรายังคงไว้ซึ่งมาตรฐานในการแข่งขัน และมุ่งหวังให้ เมืองไทยประกันภัย ไทยแลนด์ แอลพีจีเอ มาสเตอร์ส 2020 เป็นเวทีสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของนักกอล์ฟสตรีไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักกอล์ฟ บุคคลทั่วไป รวมทั้งเยาวชน”นอกจากนี้ยังมีอีก 2 กิจกรรมที่จะจัดขึ้นให้กับนักกีฬากอล์ฟในสมาคม ได้แก่ กิจกรรม Make Over เพื่อให้นักกีฬาพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านภาพลักษณ์ การสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างโอกาสต่างๆ ระหว่างวันที่ 14-15 ธ.ค.นี้ และกิจกรรมใหญ่ส่งท้ายเพื่อขอบคุณผู้สนันสนุนและนักกีฬา รวมทั้งมีการประกาศรางวัลผลงานต่างๆ ของนักกีฬาประจำฤดูกาลสำหรับศึก เมืองไทยประกันภัย ไทยแลนด์ แอลพีจีเอ มาสเตอร์ส 2020 เป็นการประชันฝีมือของนักกอล์ฟสตรี จำนวน 144 คน ประกอบด้วย แชมป์ไทยแอลพีจีเอ แชมเปียนชิพ 2020, แชมป์ไทยแอลพีจีเอ ชาลเลนจ์ 2020, ผู้เล่น 50 อันดับแรกและเสมอจาก ไทยแอลพีจีเอ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต 2020, นักกอล์ฟสมัครเล่นอันดับที่ 1-4 จากคะแนนสะสมไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ 2020, นักกอล์ฟทีมชาติ 4 คน, ผู้เล่นรับเชิญจากผู้สนับสนุน 12 คน, ผู้เล่นอันดับที่ 51 เป็นต้นไป จากไทยแอลพีจีเอ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต 2020 จนครบจำนวน รวมถึงสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ตามที่คณะกรรมการพิจารณา โดยแชมป์รายการนี้จะได้รับเงินรางวัล 6 แสนบาท พร้อมถ้วยรางวัลฟลายมีทูเดอะมูน (Fly Me to the Moon) และสิทธิ์ได้เข้าแข่งขัน 2 ปี