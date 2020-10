After almost 5 years of ups and downs it’s finally time for us to part ways, on behalf of Buriram United and GU12 we...โพสต์โดย BURIRAM UNITED เมื่อ วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2020

"ปราสาทสายฟ้า" บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โพสต์อำลา โบซิดาร์ บันโดวิช กุนซือชาวเซิร์บอย่างเป็นทางการ หลังเจ้าตัวตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชของสโมสร ยุติเส้นทาง 5 ปีในถิ่นช้าง อารีน่าบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ออกสตาร์ทไทยลีก ฤดูกาล 2020/21 ไม่ดีเท่าที่ควร ปัจจุบันมี 10 แต้ม จาก 8 นัด แพ้ไปแล้วถึง 4 นัด ชนะเพียง 3 นัด เสมอ 1 นัด ล่าสุดพ่ายคาบ้านให้กับ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 1-2 ทำให้ โบซิดาร์ บันโดวิช กุนซือชาวเซิร์บ ประกาศโบกมือลาสโมสรเป็นที่เรียบร้อยทีม "ปราสาทสายฟ้า" ตกเป็นข่าวในการเตรียมแต่งตั้ง อเล็กซานเดร กาม่า กุนซือชาวบราซิเลียน ที่เพิ่งลาออกจากเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด หวนกลับมาคุมทีมอีกครั้งโดย อเล็กซานเดร กาม่า เคยคุมทัพบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในช่วงปี 2014-2016 เคยพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีก 2 สมัย, เอฟเอ คัพ 1 สมัย, ลีก คัพ 1 สมัย, ถ้วยพระราชทาน ประเภท ก. 2 สมัย