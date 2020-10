ดร็อปเรียนเพื่อเทนนิส-ชาวร็อกตัวจริง!! 5 ข้อรู้จัก "อิก้า สเวียเท็ก" สาวน้อยมหัศจรรย์บนสังเวียน "เฟรนช์ โอเพน"

วงการเทนนิสนาทีนี้ ชื่อของ อิก้า สเวียเท็ก นักเทนนิสหญิงมือ 54 ของโลก ไม่มีใครไม่รู้จักเธออีกต่อไป หลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นชาวโปแลนด์คนแรกที่คว้า แกรนด์ สแลม ในรายการ เฟรนช์ โอเพน ด้วยผลงานไร้ที่ติไม่เสียเซตแม้แต่แมตช์เดียวตั้งแต่ด่านแรกยันด่านสุดท้ายสเวียเท็ก ลงสนามที่ โรลังด์ การ์รอส ในฐานะผู้เล่นนอกสายตา แต่กลับฝ่าฟันเข้ามาถึงรอบชิงได้เป็นครั้งแรกในชีวิต และเอาแชมป์กลับบ้านไปด้วยชัยชนะเหนือ โซเฟีย เคนิน แชมป์ ออสเตรเลียน โอเพน ชาวอเมริกัน 2-0 เซต 6-4, 6-1 และ 5 ข้อต่อไปนี้จะทำให้คุณรู้จักสาวน้อยวัย 19 ปี คนนี้มากขึ้น1. สเวียเท็ก เคยประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ เฟรนช์ โอเพน มาแล้วในฐานะแชมป์หญิงคู่ระดับเยาวชน คู่กับ เคที แม็คนัลลี เมื่อปี 2018 รวมถึงแชมป์เยาวชนหญิงเดี่ยว วิมเบิลดัน ปีเดียวกัน ส่วนการชิงแชมป์รายการระดับอาชีพ WTA เธอเคยเข้าชิงเพียงครั้งเดียวคือรายการที่ ลูกาโน่ ปี 2019 โดยแพ้ให้คู่แข่งมีประสบการณ์อย่าง โพโลนา เฮอร์ค็อก 1-2 เซต2. ก่อนลงสนาม เธอจะฟังเพลงร็อกคลาสสิคของศิลปินรุ่นเก๋าอย่าง Guns N' Roses หรือ AC/DC หรือ Pink Folyd เพื่อปลุกความคึกคักให้ตัวเอง โดยเฉพาะเพลง Welcome to the Jungle ของวง "ปืนกุหลาบ" ที่เธอฟังประจำในวันที่เธอต้องการชัยชนะ3. ก่อนลงแข่ง เฟรนช์ โอเพน เธอคือนักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกเส้นทางไหนระหว่างเรียนให้จบหรือเล่นเทนนิสอาชีพ ก่อนตัดสินใจดร็อปเรียนชั่วคราวเพื่อมาแข่งที่ฝรั่งเศส และเมื่อเธอคว้าแชมป์และเงินรางวัลกลับบ้าน 1.9 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 58 ล้านบาท) สเวียเท็ก เห็นตัวเองชัดเจนแล้วว่าอนาคตของเธออยู่บนสนามเทนนิสอาชีพ4. สเวียเท็ก เป็นแฟนคลับของ ราฟาเอล นาดาล ราชาคอร์ตดินและซูเปอร์สตาร์ระดับโลก หลังมีโอกาสดูการแข่งขันของ "เอล มาทาดอร์" ยามเด็ก และเธอรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้คว้าแชมป์บนสังเวียนเดียวกับไอดอลของตัวเอง แบบเดียวกับที่เห็นในทีวีมานานหลายปี5. ความรักในการเล่นกีฬาของ สเวียเท็ก ได้มาจากครอบครัวโดยตรง โทมัซ คุณพ่อเป็นอดีตนักกีฬาเรือพายโอลิมปิกของโปแลนด์ โดยลงแข่งขันเมื่อปี 1988 ที่กรุงโซล เกาหลีใต้ แม้ไม่ได้รางวัลแต่ก็ปลูกฝังการเป็นนักกีฬาให้ลูกสาวด้วย ภาพที่เจ้าตัวได้เห็น สเวียเท็ก ชูถ้วย แกรนด์ สแลม คงทำให้เขารู้สึกภูมิใจเช่นกัน