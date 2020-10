"สามเอ" น็อกจิงโจ้ยกสองป้องเข็มขัด ONE ที่สิงคโปร์

เจ้าตำนานมวยไทย สามเอ ไก่ย่างห้าดาว รั้งเข็มขัดไว้ได้อย่างงดงาม หลังน็อกคู่แข่งแดนจิงโจ้ จอช ทอนนา ในยกสอง ส่วน เดชดำรงค์ ส.อำนวยศิริโชค เจอยอดมวยปล้ำมองโกเลียชวนเล่นเกมนอนสู้ พ่ายคะแนนไปอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ศึก ONE: REIGN OF DYNASTIES จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา สองนักสู้ระดับเจ้าตำนานมวยไทย สามเอ ไก่ย่างห้าดาว วัย 36 ปี และ เดชดำรงค์ ส.อำนวยศิริโชค วัย 41 ปี เป็นตัวแทนประเทศไทย โชว์ฟอร์มศึกแรกหลังจาก วัน แชมเปียนชิพ กลับมาเยือนประเทศบ้านเกิดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดวิกฤติโควิด-19สามเอ ในฐานะแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต ขึ้นป้องกันตำแหน่งกับผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิง “จอช ทอนนา” จากออสเตรเลีย รูปเกมยกแรกต่างฝ่ายต่างเดินเกมรัดกุม สามเอ ส่งหมัดขวาและเตะซ้าย สมฉายาซ้ายไฟลามทุ่ง ทำเอา จอช ออกอาการตื้อเข้ายกสองทั้งคู่เริ่มเร่งเครื่องออกอาวุธผลัดกันรุกรับ แต่แล้ว จอช ก็ถูกเจ้าบัลลังก์แทงหมัดซ้ายเร็วเข้าเต็มหน้า จนร่วงลงไปให้กรรมการนับ สามเอ ไม่ปล่อยโอกาสหลุดมือ ตามไปไล่บี้จนอีกฝ่ายโดนนับครบ 3 ครั้ง กรรมการจึงยุติการแข่งขันในนาทีที่ 2.30 ของยกนี้ สามเอ ป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกสำเร็จ และได้ครองบัลลังก์ต่อไปอย่างสุดภาคภูมิอีกหนึ่งเจ้าตำนานแห่งวงการต่อสู้ไทย เดชดำรงค์ ขึ้นสังเวียนแข่งขันในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นสตรอว์เวต กับหมาป่าเลือดมังกร “เหอซิเกอทู” รูปเกมยกแรกทั้งคู่ดูเชิงจดๆ จ้องๆ ก่อน เดชดำรงค์ จะเป็นฝ่ายเปิดเกมด้วยอาวุธมวยไทย ฟาดหมัดสาดแข้งใส่นักชกจีนที่รอหาจังหวะเทกดาวน์ ชวน เดชดำรงค์ ลงไปเล่นเกมภาคพื้นสำเร็จและพยายามซับมิชชัน โชคดีระฆังช่วยนักสู้ไทยไว้ทันยกสองและยกสาม เดชดำรงค์ ทวงแต้มคืน ด้วยการไล่เตะขวาเข้าลำตัวและขาของคู่แข่งชาวจีนหลายครั้งจนออกอาการ แต่ เหอซิเกอทู ก็ตอบโต้ด้วยเกมมวยปล้ำมองโกเลียที่แข็งแกร่ง จับ เดชดำรงค์ เทกดาวน์แต่ก็ทำอะไรได้ไม่จะแจ้ง ครบสามยกกรรมการชูมือให้ เหอซิเกอทู ชนะคะแนนไปอย่างไม่เป็นเอกฉันท์· สามเอ ไก่ย่างห้าดาว ชนะทีเคโอ. จอช ทอนนา นาทีที่ 2.30 ของยกที่สอง (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)· รีซ แม็คลาเรน ชนะน็อก อเล็กซี ทอยโวเนน นาทีที่ 4:18 ของยกแรก (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นฟลายเวต)· อาเมียร์ ข่าน ชนะน็อก ราฮูล ราจู นาทีที่ 4:47 ของยกแรก (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต)· เอโก โรนี ซาปูตรา ชนะซับมิชชัน มูรูกัน ซิลวาราจู นาทีที่ 2:29 ของยกแรก (การต่อสู้แบบผสมผสาน แคตช์เวต 63.5 กก.)· เหอซิเกอทู ชนะคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์ เดชดำรงค์ ส.อำนวยศิริโชค (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นสตรอว์เวต)· โรชาน ไมนัม ชนะซับมิชชัน หลิว เผิง ฉวย นาทีที่ 2:27 ของยกที่ 2 (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นฟลายเวต)