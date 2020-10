ผู้สาวขาร็อก "สเวียเท็ก" หวดหญิงโปล ฟัง "กันส์ แอนด์ โรสเซส" ก่อนล่าเฟรนช์ฯ

อิกา สเวียเท็ก นักเทนนิสหญิงมือ 54 ของโลกจากโปแลนด์ กลายเป็นที่รู้จักของแฟนลูกสักหลาดยุคนี้หลังพาตัวเองเข้าสู่รอบตัดเชือก แกรนด์ สแลม เฟรนช์ โอเพน โดยมีเพลงร็อกจากวงดนตรีระดับโลก ปลุกเร้าสร้างพลังสเวียเท็ก วัย 19 ปี กำลังเป็นที่จับตามองหลังสร้างชื่อเป็นนักเทนนิสหญิงชาวโปลคนแรกในรอบ 81 ปี ที่ฝ่าด่านมาถึงรอบตัดเชือกใน โรลังด์ การ์รอส ทั้งที่ก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มเธอเป็นเพียงแค่ผู้เล่นซึ่งไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างรอบตัดเชือก สเวียเท็ก จะเผชิญหน้ากับ นาเดีย โปโดรอสก้า มือ 131 ของโลกจากอาร์เจนติน่า ม้ามืดอีกคนของรายการที่ฝ่าฟันมาตั้งแต่รอบควอลิฟาย ซึ่งตลอดการแข่งขัน สิ่งหนึ่งที่เธอใช้ปลุกเร้าตนเองก่อนลงสนามคือบทเพลงจากวงร็อกระดับโลก"ฉันยังคงฟัง กันส์ แอนด์ โรสเซส เพลงฮิตอย่าง Welcome to the Jungle เพราะต้องการรักษารูทีนไว้ ความจริงก็อยากจะเปลี่ยนเพลงบ้างเพราะการฟังเพลงเดิมๆมันน่าเบื่อ แต่ฉันก็ยังฟัง กันส์ แอนด์ โรสเซส เพราะฉันอยากเป็นผู้ชนะ"นอกจากวงดนตรีเจ้าของสมญา "ปืนกุหลาบ" สเวียเท็ก ยังบอกว่าฟังเพลงจากวงอื่นด้วยเช่น พิงค์ ฟลอยด์ หรือ เอซีดีซี "ฉันชอบฟัง Fly, Comfortably Numb และ Shine On You Crazy Diamond (เพลงของ พิงค์ ฟลอยด์) แต่ถ้าอยากฟังอะไรที่ดุดันก็จะเป็น AC/DC ฉันชอบฟัง Thunderstruck ก่อนลงสนาม"