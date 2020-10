"โลมา" ขึ้นชกด้วย! UFC จัด FIGHT ISLAND ศึกที่สอง 4 ต.ค. นี้

คู่เอกของรายการ ฮอลลี โฮล์ม อดีตแชมป์แบนตัมเวทหญิง และ อันดับ 2 ของรุ่น ผู้ที่เคยไล่ถล่ม รอนดา ราวซีย์ จนหมดสภาพ จะดวลเดือดกับ ไอรีน อัลดานา นักสู้ฟอร์มแรงที่ชนะใน UFC มาสองไฟต์ติดต่อกัน ปัจจุบันรั้งอันดับ 6 ของรุ่น โดยเธอต้องการคว่ำ โฮล์ม เพื่อขึ้นเป็นผู้ท้าชิงเข็มขัดแชมป์ของรุ่นแบนตัมเวทหญิงส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจในศึกแบนตัมเวทหญิง เจอร์เมน เด แรนดามี อดีตแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวท และอันดับ 1 ของรุ่นแบนตัมเวทหญิง พบ จูเลียนนา เปญ่า อันดับ 4 ของรุ่นขณะที่รองคู่เอก เป็นการปะทะกันระหว่างสองจอมน็อกเอาท์แห่งรุ่นเฮฟวีเวท ยอร์แกน เดอ คาสโทร เจ้าของสถิติชนะ 6 แพ้ 1 พบ คาร์ลอส เฟลิเป้ ที่ยังไม่เคยถูกปิดเกมก่อนครบยกมาก่อน ครองสถิติการชกอาชีพ ชนะ 8 แพ้ 1 ครั้งด้าน โลมา ลูกบุญมี หรือ สุภิสรา คนหลัก นักสู้ชาวไทยเพียงหนึ่งเดียวใน UFC จะเปิดศึกรุ่นสตรอว์เวท พบ จิน ยู เฟรย์ นักสู้มากประสบการณ์ชาวอเมริกัน-เกาหลี ดีกรีอดีตแชมป์ Invicta FC ส่วนนักสู้ชาวเอเชียคนอื่นๆ จอช คูลิบาว นักสู้ชาวฟิลิปปินส์ จะดวลกับ ชาลส์ ชูเดน และ เห่ยลี่ อลาเต็ง นักสู้ชาวจีน พบ คาเซย์ เคนนีย์ผลประกบคู่ UFC FIGHT NIGHT: HOLM VS ALDANAคู่หลักในรายการฮอลลี โฮล์ม vs ไอรีน อัลดานา (รุ่นแบนตัมเวทหญิง)ยอร์แกน เดอ คาสโทร vs คาร์ลอส เฟลิเป้ (รุ่นเฮฟวีเวท)เจอร์เมน เด แรนดามี vs จูเลียนนา เปญ่า (รุ่นแบนตัมเวทหญิง)เดควน ทาวน์เซน vs ดัสโก โทโดโรวิช (รุ่นมิดเดิลเวท)ไคเลอร์ ฟิลลิปส์ vs คาเมรอน เอลส์ (รุ่นแบนตัมเวท)คู่ก่อนรายกายคาร์ลอส คอนดิท vs คอร์ท แมคจี (รุ่นเวลเตอร์เวท)จอร์แดน วิลเลียมส์ vs นาสซอร์ดีน อิมาโวฟ (รุ่นมิดเดิลเวท)หลุยจิ เวนดรามินิ vs เจสซิน อายารี (รุ่นไลท์เวท)ชาลส์ ชูเดน vs จอช คูลิบาว (รุ่นเฟเธอร์เวท)โลมา ลูกบุญมี vs จิน ยู เฟรย์ (รุ่นสตรอว์เวทหญิง)คาเซย์ เคนนีย์ vs เห่ยลี่ อลาเต็ง (รุ่นแบนตัมเวท)