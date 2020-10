"โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์" ฟอร์มแจ่ม เข้าป้ายที่ 1-2 ศึกดวลความเร็ว 24 ชม. "นูร์เบอร์กริง"

สร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ได้เต็มภาคภูมิสำหรับ “Toyota Gazoo Racing Team Thailand” (โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์) โดยการสนับสนุนของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด คว้าถ้วยแชมป์อันดับที่ 1 และ 2 ของรุ่น SP3 ในการแข่งขันใหญ่ระดับอินเตอร์เนชั่นแนล “ADAC Total 24h-Race Nürburgring” กับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแบบมาราธอน 24 ชั่วโมง รายการสุดโหดระดับตำนานที่กล่าวขานกันว่าเป็นสนามที่ขับยาก ท้าทาย และอันตรายที่สุดสนามหนึ่งในโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ด้วยรถ Toyota Corolla Altis GR Sport (โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต ) รถแข่งในตระกูล GR Sport ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง นำทีมโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งสังกัด โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ ณ สนามนูเบอร์กริง เมืองนูร์เบอร์ก ประเทศเยอมนี เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ ลงสนามในรุ่น Super Production 3 (SP3) ใช้รถ Toyota Corolla Altis GR Sport (โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต) จำนวน 2 คัน ลงสนามพิสูจน์สมรรถนะและความทรหดของทั้งรถและคน โดยรถหมายเลข 119 ขับโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ และมานัต กุละปาลานนท์ และรถหมายเลข 120 ขับโดย เฉิน เจี้ยน หงส์, กรัณฑ์ ศุภพงษ์ และ นาโอกิ คาวามูระ ทุกคนต่างมีประสบการณ์ในสนามนี้มาแล้ว แต่นูร์เบอร์กริงก็ไม่เคยลดระดับความยากและท้าทาย ทุกนาทีในสนามสามารถเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันและอันดับได้ตลอดเวลา รถทั้ง 2 คันมุ่งมั่นเต็มที่ทำผลงานดีได้ตั้งแต่รอบควอลิฟายด์เข้าสู่รอบการแข่งขัน 24 ชั่วโมงสุดทรหด กับระยะทางกว่า 25 กิโลเมตร และโค้งอันตรายอีก 73 โค้ง รถทุกคันต่างขับเคี่ยวกันตั้งแต่นาทีแรก และมีอุปสรรคสำคัญคือฝนที่ตกต่อเนื่องเป็นเวลานานตั้งแต่ช่วงควอลิฟายด์แทร็กจึงเปียกและลื่น รถแข่งหลายคันไถลออกนอกสนาม แต่นักแข่งของทีมฯ ไม่ลดละความพยายาม ฝ่าสายฝนและกลุ่มหมอกที่ปกคลุมการแข่งขัน ผ่านเข้าสู่ช่วงกลางคืนผู้จัดการแข่งขันประกาศ Red Flag ให้หยุดพักการแข่งขัน 9 ชม.เพื่อความปลอดภัยของนักแข่งและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ จนถึงเวลา 8.00 น. ก็กลับมาประกาศให้เริ่มการแข่งขันใหม่ได้อีกครั้งภายใต้ 6 ชั่วโมงที่กดดัน และในช่วง 2 ชั่วโมงสุดท้าย นักแข่งก็ต้องกลับมาขับด้วยความยากอีกครั้งเมื่อฝนเริ่มกลับมาตกบางพื้นที่ของสนาม นับเป็นการแข่งขันที่ยากและท้าทายสำหรับทุกคน แต่ด้วยความมุ่งมั่นพลังแห่งทีมเวิร์ก สมรรถนะของรถและใจที่สุดแกร่งของนักแข่ง ทำให้รถแข่งสัญชาติไทยหมายเลข 120 ขับโดย เฉิน เจี้ยน หงส์, กรัณฑ์ ศุภพงษ์ และนาโอกิ คาวามูระ วิ่งเข้ารับธงหมากรุกจบการแข่งขันในอันดับ 1 ของรุ่น SP3 และ 59 Overall รวม 67 รอบสนาม Best Lap 10.27.365 และรถหมายเลข 119 ขับโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ และมานัต กุละปาลานนท์ คว้าอันดับ 2 ในรุ่น SP3 และ 64 Overall รวม 65 รอบสนาม Best Lap 11.16.162 จากรถที่เข้าร่วมแข่งขันในปีนี้รวม 97 คันหลังจบการแข่งขัน สุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ กล่าวถึงผลงานว่า “ผมและทุกคนภูมิใจในความสำเร็จวันนี้มากๆ ครับ ทีมทำผลงานได้ดีมาก ในสภาพที่อากาศที่ไม่เป็นใจฝนตกตลอดการแข่งขัน ทำให้เกิดข้อจำกัดในการขับขี่มากขึ้น ต้องมีสติและใช้ประสบการณ์ในการขับอย่างมากเพื่อสู้กับแทร็กที่เปียกลื่นและการทำความเร็วที่ยากลำบาก แต่ด้วยการวางแผนที่รัดกุม และสมรรถนะของรถที่พร้อมที่สุดทำให้ทีมได้ชัยชนะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้อีกครั้ง ผมยังมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้นักแข่งไทย และรถจากประเทศไทยได้พิสูจน์ศักยภาพและความแข็งแกร่งบนเวทีโลก พวกเราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาและหาโอกาสที่ท้าทายใหม่ๆ อย่างแน่นอนครับ”ทั้งนี้การเข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศเยอรมนี นักแข่งและทีมงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงมาตรการการกักตัวในการเดินทางกลับเข้าประเทศด้วยติดตามชมภาพบรรยากาศความตื่นเต้นและสมรรถนะของรถ Toyota Corolla Altis GR Sport และพลังของนักแข่งรถสัญชาติไทย โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ ในการแข่งขัน “ADAC Total 24h-Race Nürburgring” จากเมืองนูร์เบอร์ก ประเทศเยอรมนี เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TOYOTAGazooRacingTeamThailand