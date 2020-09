"เนวิน" ว่ายังไง? ก่อน "เลสเตอร์" บุกถลุง "ซิตี้" คาบ้าน

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดสนามช้าง อารีน่า เอาชนะ สุพรรณบุรี เอฟซี 1-0 ในศึกฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก ฤดูกาล 2020 นัดที่ 5 ของ "ปราสาทสายฟ้า"ซึ่งโอกาสนี้ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยังได้ต้อนรับ อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ และ อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และรองประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ที่เดินทางมาชมฟุตบอลนัดดังกล่าวโดยในแฟนเพจ "ลุงเนวิน" ได้โพสต์ข้อความเชิญชวนมาเชียร์ เลสเตอร์ ซิตี้ นัดบุกเยือน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ด้วยข้อความว่า " THAILAND SMILES WITH YOU ขอบคุณกำลังใจจาก สองผู้บริหารเลสเตอร์ ซิตี้ ที่มาเชียร์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ถึงขอบสนาม คืนนี้ ช่วยกันเชียร์ เลสเตอร์ ซิตี้ จมเรือใบ นะครับ"ซึ่งปรากฎว่า เลสเตอร์ ซิตี้ ได้สร้างความฮือฮาสามารถบุกชนะรองแชมป์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาลที่แล้วถึง 5-2 และหลังจากนั้นแฟนเพจ "ลุงเนวิน" ยังได้โพสต์แสดงความยินดีต่อชัยชนะของ "จิ้งจอกสยาม" ว่า"SMILES WITH YOU ดีใจกับ คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ พันธมิตรของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สร้างปรากฎการณ์บุกไปจมเรือใบ ได้อย่างสนุกสนาน 2 : 5"สำหรับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จับมือกับ เลสเตอร์ ซิตี้ ด้วยการส่ง 3 ผู้เล่นแนวรุกดีกรีทีมชาติไทย ประกอบด้วย ศุภชัย ใจเด็ด, สุภโชค สารชาติ และ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา ไปทดสอบฝีเท้าและร่วมฝึกซ้อมที่ประเทศอังกฤษ ในฤดูกาลหน้าขอบคุณภาพและเนื้อหาจากแฟนเพจ ลุงเนวิน