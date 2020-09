ไฟต์ดับซ่าญี่ปุ่นจอมยียวนโดย "แก้ว แฟร์เท็กซ์" (คลิป)

การแข่งขันชกมวยรายการ K-1 WORLD GP รุ่น 65kg รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง แก้ว แฟร์เท็กซ์ ยอดมวยชาวไทย พบ คูโบะ ยูตะ กำปั้นสุดอันตรายชาวญี่ปุ่น ผู้ได้รับฉายา The Smiling Sniper เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2014 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้ คูโบะ ยูตะ นั้นจัดว่าเป็นนักชกที่มีดีกรีแชมป์ หลายเวที อาทิ K-1 World GP 2017 , the Glory 65kg Slam 2013, the Krush Grand Prix 2013 , ISKA World Light-Welterweight เป็นต้นนอกจากนี้ ยูตะ ถือว่าขึ้นชื่อเรื่องความยียวนบนเวทีเป็นอย่างยิ่ง โดยไฟต์นี้นักชกเจ้าภาพโดนหมัดฮุคขวาของ แก้ว แฟร์เท็กซ์ ส่งลงไปกองกับพื้นเวทีในยกที่ 2 ของการแข่งขัน และปีดังกล่าว แก้ว แฟร์เท็กซ์ ก็สามารถคว้าแชมป์ในรุ่นดังกล่าวมาครองได้สำเร็จอีกด้วย