คนถือเคล็ด "ติอาโก้" ไม่ขอแตะป้าย "ลิเวอร์พูล" ก่อนเข้าสนาม จนกว่าจะคู่ควร

ติอาโก้ อัลคานทาร่า กองกลางคนใหม่ของ ลิเวอร์พูล เผยจะไม่ขอเอื้อมมือแปะป้าย This is Anfield ที่อยู่บริเวณทางเดินเข้าสนาม จนกว่าจะพิสูจน์ว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถพาทีมประสบความสำเร็จคว้าแชมป์รายการต่างๆ ได้ทุกครั้งที่พลพรรค "หงส์แดง" ลงเล่นที่ แอนฟิลด์ พวกเขาจะเอื้อมมือแปะป้าย This is Anfield เอาฤกษ์เอาชัยก่อนลงซัดคู่แข่ง เสริมสร้างความฮึกเหิมและมั่นใจ อันเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาสืบช้านานด้านของ ติอาโก้ กองกลางขวัญใจ "เดอะ ค็อป" คนใหม่ ที่เพิ่งย้ายจาก บาเยิร์น มิวนิค กล่าวว่าเขารู้ซึ้งถึงวัฒนธรรมนี้เป็นอย่างดี แต่จะขอไม่เอื้อมมือแตะป้ายนี้จนกว่าจะสามารถช่วยทีมคว้าแชมป์รายการต่างๆ ในซีซั่นนี้ดาวเตะวัย 29 ปี เผยเรื่องนี้ว่า "ผมได้ยินเรื่องนี้มาจาก เฟร์นานโด ตอร์เรส นี่คือสถานที่ๆพวกเราทุกคนต้องเดินผ่านตลอด 4 ปี เช่นเดียวกับกรณีของผม การเอื้อมมือแตะสัญลัษณ์นี้ เราต้องรู้สึกว่าตัวเองคู่ควรกับมัน และต้องได้แชมป์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้""นั่นเลยเป็นเหตผลว่าวันนี้ทำไมผมถึงไม่ทำ เพราะผมให้ความเคารพต่อประเพณีนี้อย่างสูง" แนวรุกทีมชาติสเปน เปิดใจ ก่อนมีโปรแกรมลงเล่น คาราบาว คัพ รอบสาม เจอกับ ลินคอน ซิตี วันที่ 24 กันยายนนี้