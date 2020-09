"มาโฮมส์" สุขล้นปรี่!! แฟนสาวโอเคสละโสด ปิดท้ายพิธีรับแหวน "ซูเปอร์โบว์ล"

SUPER BOWL LIV CHAMPIONS pic.twitter.com/qnpxsn7D9n— Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 1, 2020

แพทริค มาโฮมส์ ควอเตอร์แบ็ก แคนซัส ซิตี ชีฟส์ ฉลองรับแหวนแชมป์ "ซูเปอร์โบว์ล 54" แบบชื่นมื่น ขอแต่งงาน บริตทานี แม็ตธิวส์ แฟนสาว ซึ่งคบหากันมานาน เรียบร้อยแล้วแม็ตธิวส์ แชร์บรรยากาศขอแต่งงานของ มาโฮมส์ ที่ห้องสวีทของสนาม แอร์โรว์ เฮด สเตเดียม ตกแต่งด้วยดอกไม้ และป้ายไฟปรากฏข้อความ "Will You Marry Me (คุณจะแต่งงานกับผมไหม)" บนหน้าสตอรีของเพจ "อินสตาแกรม" สื่อสังคมออนไลน์ หลังจบพิธีมอบแหวนแชมป์"หัวหน้าเผ่า" จัดอีเวนท์เปิดตัวแหวนแชมป์ อเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ประกอบด้วยเพชร 234 เม็ด กับ ทับทิม 20 เม็ด ภายในบันทึกผลการแข่งขันเพลย์ออฟ พลิกสถานการณ์จากตกเป็นรอง 24 แต้ม รอบดิวิชันแนล และรอบชิงแชมป์สาย เอเอฟซี (AFC) กับ รอบชิงชนะเลิศ เกมละ 10 แต้มทว่าไฮไลท์สำคัญของงาน เกิดขึ้นหลังจบพิธีอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา บริตทานี แฟนสาว อวดแหวนเพชรเม็ดโต หลัง มาโฮมส์ วัย 25 ปี ขอแต่งงาน ซึ่งน่าจะสรุปได้ว่าจบแบบแฮปปี้ เอนดิงมาโฮมส์ กับ แม็ตธิวส์ พบรักกันตั้งแต่ศึกษาระดับมัธยมปลาย โดยฝ่ายหญิงจะคอยอยู่เคียงข้างเสมอ ตลอดระยะเวลาซึ่ง ผลผลิตจากมหาวิทยาลัย เท็กซัส เทค ก้าวสู่ซูเปอร์สตาร์ของ อเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL)